क्या मच्छरों ने आपकी भी नाक में कर दिया हैं दम? इन घरेलू टिप्स से पाएं छुटकारा और सुकून की नींद

Chemical-Free Remedies For Mosquitoes: बारिश का मौसम आते ही मच्छरों का आतंक काफी हद तक बढ़ जाता है यह देखने में केवल छोटे होते हैं लेकिन काफी चालाकी से लोगों पर हमला करते हैं। मच्छर घर में घुसने की जगह अपने आप बना लेते हैं और रात के समय सोते वक्त कान में उनकी आवाज गूंजती है जिससे कि लोगों को सोने में भी काफी ज्यादा तकलीफ आती है। लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए महंगी कॉइल्स जलाते हैं स्प्रे छिड़कते हैं लेकिन कुछ देर बाद ही उनका असर काफी खत्म हो जाता है और मच्छर फिर भी वापस आ जाते हैं और कुल मिलाकर पूरी परिवार की नींद खराब कर देते हैं।

मच्छरों से हो सकती है यह बीमारियां

मच्छर देखने में छोटे होते हैं लेकिन अपने साथ बड़ी बीमारियां साथ लेकर आते हैं जैसे डेंगू में तेज बुखार होना, आंखों में दर्द होना हफ़्तों तक यह परेशान कर देता हैं। मलेरिया में बुखार का आना -जाना, ठंड लगना और शरीर में ताकत न होने के कारण लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और उनका चलना फिरना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है यह बीमारियां सुनने में छोटी-मोटी लगती है लेकिन यह काफी ज्यादा जानलेवा बीमारियां साबित हो सकती है।

मच्छरों से बचने के लिए अपनाएं यह 5 देसी टिप्स

हम मच्छरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए काफी ज्यादा महंगे कॉइल्स और स्प्रे का प्रयोग करते हैं लेकिन आप मच्छरों से अपना बचाव कुछ घरेलू टिप्स और घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं।

नीम की पत्तियां जलाएं

मच्छरों को भगाने के लिए आप घर में नीम की सूखी पत्तियां जलाकर उसका धुआं फैला सकते हैं यह एक नेचुरल तरीका है और काफी ज्यादा सुरक्षित भी हैं।

लहसुन और लौंग का जादू

आप कुछ लहसुन की कलियों को और चार-पांच लौंग को पानी में उबालकर ठंडा होने के बाद और उसको स्प्रे बोतल में भरकर पूरे कमरे में छिड़क सकते हैं और इसकी बदबू इतनी गंदी होती है जो मच्छर सहन नहीं कर पाते हैं और वह घर से बाहर चले जाते हैं।

लेमनग्रास और पुदीना का इस्तेमाल

आप लेमनग्रास ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में मिलाकर कमरे में रख सकते हैं। पुदीना के पत्ते किसी कोने में जला सकते हैं जहां पर मच्छर होने की संभावना होती है, यह तरीका मच्छरों को तो घर से भागता है और साथ ही साथ आपके घर में ताजगी की और सुकून लाता है।

पानी जमा ना होने दे

मच्छर अक्सर गंदे और रुके हुए पानी में पनपते हैं इसलिए बारिश के दौरान जब भी आपके घरों की टंकी और बाल्टी में पानी जमा हो जाए तो तुरंत उसको खाली कर दें और साफ करें।

कपूर और लोबान का धुआं

कपूर और लोबान को एक साथ जलाकर उसका धुंआ पूरे घर में फैलाने से मच्छर घर से काफी ज्यादा दूर रहते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.