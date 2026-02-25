Calorie needs: मर्द या महिलाओं में किसे चाहिए ज्यादा कैलोरी? समझें इसकी  दैनिक आवश्यकता

Calorie needs: स्वस्थ रहने के लिए शरीर को रोजाना तय मात्रा में कैलोरी की जरूरत होती है. लेकिन यह जरूरत हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती. उम्र, लिंग, वजन, लंबाई और शारीरिक गतिविधि के स्तर के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता बदलती रहती है. आम तौर पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक कैलोरी की जरूरत होती है.

पुरुषों को क्यों चाहिए ज्यादा कैलोरी?

डाक्टर्स के अनुसार पुरुषों का शरीर संरचना के लिहाज से महिलाओं की तुलना में अधिक मांसल (मसल मास) होता है. मांसपेशियां आराम की स्थिति में भी ज्यादा ऊर्जा खर्च करती हैं. इसके अलावा पुरुषों की औसत लंबाई और वजन भी अधिक होता है, जिससे उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट (BMR) ज्यादा रहती है. इसी कारण उन्हें ज्यादा ऊर्जा यानी कैलोरी की आवश्यकता होती है.

महिलाओं की कैलोरी जरूरत कितनी?

वयस्क महिलाओं को औसतन 1,800 से 2,200 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत होती है. हालांकि यह उनकी उम्र और गतिविधि स्तर पर निर्भर करता है. गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान यह जरूरत बढ़ जाती है.

पुरुषों की दैनिक आवश्यकता

वयस्क पुरुषों को सामान्यतः 2,200 से 3,000 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत होती है. जो पुरुष शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय हैं या नियमित व्यायाम करते हैं, उन्हें इससे भी ज्यादा कैलोरी की जरूरत हो सकती है.

किन बातों पर निर्भर करती है कैलोरी की मात्रा?

उम्र

वजन और लंबाई

शारीरिक गतिविधि

मेटाबॉलिज्म

स्वास्थ्य स्थिति

ऊर्जा के लिए प्राकृतिक स्रोत क्या हैं?

दैनिक ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए संतुलित और प्राकृतिक आहार लेना जरूरी है.

साबुत अनाज (जैसे गेहूं, जौ, ओट्स)

दालें और बीन्स

हरी पत्तेदार सब्जियां

मौसमी फल

दूध और दुग्ध उत्पाद

मेवे और बीज

अंडा, मछली और दालें (प्रोटीन के लिए)

ध्यान रखने योग्य बात

सिर्फ ज्यादा कैलोरी लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि सही और पौष्टिक कैलोरी लेना अधिक महत्वपूर्ण है. जंक फूड और शुगर से मिलने वाली खाली कैलोरी से बचना चाहिए. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से शरीर की ऊर्जा जरूरत पूरी करने के साथ-साथ फिटनेस भी बरकरार रखी जा सकती है. पुरुषों को औसतन महिलाओं से ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सही मात्रा उसकी जीवनशैली और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है.