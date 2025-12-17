Home > लाइफस्टाइल > Cheap Stay in Nainital: नया साल होगा शानदार, नैनीताल में कम बजट में मिलेगा होटल, छात्रों को मिलेगा ज्यादा डिस्काउंट

New Year Trip: दिसंबर में नैनीताल घूमने आए पर्यटकों के लिए यूथ हॉस्टल कम बजट में ठहरने का अच्छा ऑप्शन है. यहां डॉरमेट्री, कमरे और सादा भोजन की सुविधा उपलब्ध है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 17, 2025 4:37:59 PM IST

Budget Trip For New year : दिसंबर आते ही नैनीताल की फिजा बदल जाती है. ठंडी हवा, झील के आसपास टहलते लोग और शाम को जगमगाती माल रोड शहर को खास बना देती है. क्रिसमस और नए साल के मौके पर यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे समय में होटल महंगे हो जाते हैं, जिससे सीमित बजट में यात्रा करने वालों को परेशानी होती है.

लोकल 18 के अनुसार, अगर आप नए साल की रात नैनीताल में बिताना चाहते हैं और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो यूथ हॉस्टल एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. ये हॉस्टल सुखाताल इलाके में है और चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है. यहां ठहरने का खर्च आम होटलों के मुकाबले काफी कम है. ऐसे और भी आपको कई हॉस्टल मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो.

डॉरमेट्री और कमरे की व्यवस्था

यूथ हॉस्टल में साफ-सुथरी डॉरमेट्री उपलब्ध है, जहां सामान्य यात्री बहुत कम किराये में रुक सकते हैं. छात्रों को पहचान पत्र दिखाने पर और भी कम दर पर जगह मिल जाती है. इसके अलावा, यहां निजी कमरे और छोटे कॉटेज भी हैं, जो परिवार या दोस्तों के साथ आने वालों के लिए उपयुक्त हैं.

जरूरी सुविधाएं भी मौजूद

ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कमरों में गीजर जैसी सुविधाएं दी गई हैं. कुछ कमरों में टीवी भी है. हॉस्टल परिसर शांत रहता है, जिससे यहां रुकने वाले लोग आराम से समय बिता सकते हैं. सफाई और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है.

हॉस्टल में खाने की सुविधा भी उपलब्ध है. यहां सादा और घर जैसा भोजन कम दाम में मिल जाता है. इससे बाहर महंगे रेस्टोरेंट खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर उन लोगों के लिए जो बजट में यात्रा कर रहे हैं.

बुकिंग कैसे करें

दिसंबर में भीड़ अधिक होने के कारण पहले से संपर्क करना जरूरी होता है. फिलहाल यहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है. ठहरने के लिए हॉस्टल कार्यालय के फोन नंबर पर कॉल करके जानकारी और बुकिंग की जा सकती है.

अगर आप नए साल का स्वागत पहाड़ों के बीच करना चाहते हैं और खर्च पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो नैनीताल का यूथ हॉस्टल एक सरल, सुरक्षित और किफायती ठहराव का ऑप्शन बन सकता है.

