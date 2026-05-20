ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन बने श्री समीप शास्त्री

संगठन के वैश्विक विस्तार और नई नेतृत्व यात्रा का हुआ शुभारंभ

नई दिल्ली, 20 मई: ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) ने अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए श्री समीप शास्त्री को संगठन का चेयरमैन नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की है। यह नियुक्ति नई दिल्ली में आयोजित BRICS CCI की 14वीं वार्षिक आम सभा (Annual General Meeting) के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुई, जहाँ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

श्री समीप शास्त्री का निर्वाचन सर्वसम्मति एवं निर्विरोध रूप से हुआ, जो उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि तथा संगठन के वैश्विक विस्तार और संस्थागत सशक्तिकरण में उनके दीर्घकालिक योगदान के प्रति सदस्यों के विश्वास को दर्शाता है।

एक प्रतिष्ठित उद्यमी, रणनीतिक विचारक एवं सार्वजनिक नेतृत्वकर्ता के रूप में श्री समीप शास्त्री कई वर्षों से BRICS CCI की अंतरराष्ट्रीय सहभागिताओं, युवा नेतृत्व पहलों, नीति संवाद मंचों एवं रणनीतिक साझेदारियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। BRICS CCI के उपाध्यक्ष के रूप में छह वर्षों तक अपनी भूमिका निभाते हुए उन्होंने व्यापार, कूटनीति, नवाचार, संस्कृति एवं सतत विकास से जुड़े वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय सहयोगों में संगठन की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणादायी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, श्री समीप शास्त्री नई पीढ़ी के ऐसे नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राष्ट्र निर्माण, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ के रूप में उभर रहा है और BRICS राष्ट्र वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उनके नेतृत्व में BRICS CCI द्वारा व्यापार एवं निवेश सहयोग, नवाचार-आधारित साझेदारियों, उद्यमिता, सतत विकास संवाद, युवा सहभागिता एवं BRICS देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच जन-से-जन संपर्क को और अधिक सशक्त बनाए जाने की उम्मीद है।

इस अवसर पर श्री समीप शास्त्री ने कहा,

“भारत और BRICS इकोसिस्टम के लिए यह एक परिवर्तनकारी समय है और ऐसे महत्वपूर्ण दौर में BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कई वर्षों तक संगठन के साथ निकटता से कार्य करने के बाद आज इसका नेतृत्व संभालना मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का विषय है। BRICS राष्ट्र आज वैश्विक सहयोग और साझा विकास के एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। हम मजबूत साझेदारियों और ऐसे प्रभावशाली अवसरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो एक अधिक जुड़ी हुई, सतत और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था की दिशा में योगदान दें।”

BRICS CCI के बारे में

ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो BRICS देशों एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार संवर्धन, नवाचार, उद्यमिता तथा रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देने हेतु संवाद, संस्थागत सहभागिता एवं वैश्विक सहयोग पहलों के माध्यम से कार्य करता है।

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