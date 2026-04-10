Breakfast skip benefits: कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप करने के भी हो सकते हैं फायदे, जानिए कब है सही और कब नुकसानदायक

Breakfast skip benefits: अक्सर कहा जाता है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, लेकिन हाल के वर्षों में बदलती लाइफस्टाइल और डाइट ट्रेंड्स ने इस सोच को कुछ हद तक चुनौती दी है. कई लोग वजन कम करने या बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप करना भी अपनाते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह आदत हर किसी के लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसके फायदे भी हो सकते हैं.

क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना सही है?