Breakfast skip benefits: कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप करने के भी हो सकते हैं फायदे, जानिए कब है सही और कब नुकसानदायक

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Breakfast skip benefits: अक्सर कहा जाता है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, लेकिन हाल के वर्षों में बदलती लाइफस्टाइल और डाइट ट्रेंड्स ने इस सोच को कुछ हद तक चुनौती दी है. कई लोग वजन कम करने या बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप करना भी अपनाते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह आदत हर किसी के लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसके फायदे भी हो सकते हैं.
क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना सही है?
ब्रेकफास्ट स्किप करना पूरी तरह गलत या सही नहीं है. यह आपकी लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन और डाइट पैटर्न पर निर्भर करता है. अगर इसे प्लानिंग के साथ किया जाए, तो यह शरीर के लिए कुछ फायदे भी दे सकता है.
ब्रेकफास्ट स्किप करने के फायदे
- वजन कम करने में मदद: अगर आप कैलोरी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कभी-कभी नाश्ता स्किप करने से कुल कैलोरी इनटेक कम हो सकता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
- इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट: ब्रेकफास्ट स्किप करना Intermittent Fasting का हिस्सा हो सकता है. इसमें शरीर को लंबे समय तक फास्टिंग मोड में रहने का मौका मिलता है, जिससे फैट बर्निंग बढ़ सकती है.
- ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद: कुछ लोगों में ब्रेकफास्ट स्किप करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.
- पाचन तंत्र को आराम: लगातार खाने के बजाय थोड़ा गैप देने से डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और शरीर बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकता है.
किन लोगों के लिए हो सकता है फायदेमंद?
- जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं
- जिन्हें सुबह भूख नहीं लगती
- जिनका वजन ज्यादा है और कैलोरी कंट्रोल करना चाहते हैं
किन लोगों को नहीं करना चाहिए ब्रेकफास्ट स्किप?
- डायबिटीज के मरीज: जिन लोगों को Diabetes है, उनके लिए नाश्ता छोड़ना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे ब्लड शुगर अचानक गिर या बढ़ सकता है.
- बच्चे और किशोर: ग्रोथ के लिए उन्हें नियमित और संतुलित भोजन की जरूरत होती है, इसलिए ब्रेकफास्ट स्किप करना उनके लिए सही नहीं है.
- गर्भवती महिलाएं: प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर को लगातार पोषण की जरूरत होती है, ऐसे में नाश्ता छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है.
ब्रेकफास्ट स्किप करने के नुकसान
- कमजोरी और थकान महसूस होना
- दिनभर ज्यादा भूख लगना और ओवरईटिंग
- ध्यान और फोकस में कमी
- मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ब्रेकफास्ट स्किप करना तभी फायदेमंद है जब आप दिनभर की न्यूट्रिशन जरूरतों को सही तरीके से पूरा कर रहे हों. बिना प्लानिंग के ऐसा करना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे आदत बनाना सही नहीं है. अपनी बॉडी की जरूरत और हेल्थ कंडीशन को समझकर ही इस आदत को अपनाना चाहिए. संतुलित आहार और सही समय पर भोजन ही अच्छी सेहत की कुंजी है.