Summer Flower Drink: गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी-पीकर हो गए परेशान? घर के फूल से बनाएं ये नेचुरल कूलिंग ड्रिंक, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Summer Flower Drink: तेज गर्मी में ज्यादातर लोग ठंडक पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा मीठे शरबत पीना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद ज्यादा शुगर शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है. ऐसे में अगर आप कुछ नेचुरल, हल्का और रिफ्रेशिंग पीना चाहते हैं, तो पेपर फ्लावर यानी बोगनविलिया से बनी हर्बल टी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे या मुश्किल इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ती.

जिस बोगनविलिया को लोग आमतौर पर घर की बालकनी, गेट या गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं, वही फूल कई औषधीय गुणों से भी भरपूर माना जाता है. हल्के गुलाबी रंग की ये ड्रिंक गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ त्वचा और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो सकती है.

एक्सपर्ट ने बताया समर स्पेशल ड्रिंक

TV 9 से बातचीत के अनुसाप मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट सुपर्णा त्रिखा के मुताबिक, बोगनविलिया फ्लावर टी गर्मी के मौसम में शरीर को सूदिंग इफेक्ट देती है. उन्होंने बताया कि नारियल पानी, छाछ और आइस टी के अलावा ये फ्लावर टी भी एक हेल्दी और यूनिक समर ड्रिंक बन सकती है, जिसे आप खास मौकों या पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं.

किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?

इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बहुत कम सामग्री चाहिए होगी. इसके लिए बोगनविलिया या पेपर फ्लावर, गर्म पानी, आइस क्यूब्स, शहद और नींबू का रस.

ऐसे तैयार करें पेपर फ्लावर टी

सबसे पहले फूलों को अच्छी तरह धो लें और उनकी पत्तियां व डंठल अलग कर दें. अब कुछ फूलों को टी पॉट या किसी बर्तन में डालकर उसमें गर्म पानी मिलाएं. कुछ मिनट तक फूलों को पानी में रहने दें ताकि उनका रंग और फ्लेवर अच्छी तरह निकल जाए.

जब पानी हल्का गुलाबी दिखने लगे, तो इसे छानकर गिलास में निकाल लें. अब इसमें आइस क्यूब्स डालें और स्वाद के अनुसार शहद मिलाएं. आखिर में थोड़ा सा नींबू रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. आपकी ठंडी और रिफ्रेशिंग बोगनविलिया टी तैयार है.

क्या हैं इसके फायदे?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बोगनविलिया में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. वहीं शहद और नींबू में मौजूद पोषक तत्व इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.