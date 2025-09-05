शादी में कहर ढाना चाहती हैं तो इन ब्लाउज डिजाइन्स को करें ट्राई, पार्टी में आए लोग हो जाएंगे लट्टू

Blouse designs: पितृ पक्ष खत्म होने वाला है और अब नवरात्रि की शुरूआत होने जा रही है जिसके बाद सारे मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह शुरू हो जाएंगे जिनमें आप अपनी प्लेन साड़ी के साथ खूबसूरत और ट्रेंडी ब्लाउज वियर कर सकते हैं तो आपको ग्लैमर्स लुक देगा. तो आइए जानते हैं टॉप 5 ब्लॉउज के डिजाइन्स के बारे में.

ब्लाउज के ये 5 डिजाइन हैं बेस्ट

बैकलेस ब्लाउज लगता है कमाल

अगर आप भी पार्टी में सबसे अलग और क्लासी दिखना चाहती हैं तो आप भारतीय अभिनेत्री आयशा खान की तरह साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज को वियर कर सकती हैं. आप चाहें तो इसमें बो (Bow) भी डिजाइन करवा सकती हैं जिससे उसका लुक औऱ भी ज्यादा इनऐंस हो जाएगा.

नूडल स्ट्रैप ब्लाउज से मिलता है क्लासी लुक

अगर आप भी पार्टी में जलवा बिखेरना चाहती हैं तो आपको नूडल स्ट्रैप ब्लाउज को ट्राई करना चाहिए. आप ब्लैक या वाइट प्लेन कलर में नूडल स्ट्रैप वाले ब्लाउज को किसी फ्लोरल प्रिंट की साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं.

सिंपल ब्लाउज

अगर आप किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जा रही हैं तो आप भी क्वार्टर स्लीव्स का सिंपल ब्लाउज भी कर सकती हैं. ये बनारसी और सिल्क साड़ियों के साथ काफी जचता है.

डीप नेक ब्लाउज

अगर आप बोल्ड और क्लासी लुक चाहती हैं तो डीप नेक ब्लाउज भी वियर कर सकती हैं. ये आपको एक बोल्ड लुक देता है. अगर आप प्लेन कलर की लाइटवेट साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ डीप नेक ब्लाउज बेस्ट लगता है.

पफ स्लीव्स ब्लाउज

अगर आप भी सिंपल लुक क्रिऐट करना चाहती हैं तो बलून स्लीव्स या पफ स्लीवस के ब्लाउज को वियर कर सकती हैं जो लाइटवेट साड़ी के साथ काफी खूबसूरत लगते हैं और आपको ऐलिगेंट लुक देते हैं.

अगर आप इस तरह से ब्लाउज को डिजाइन करवाती हैं तो इससे आप शादी-फंक्शन में क्लासी और ऐलिगेंट लुक पा सकती हैं और रिश्तेदारों की तारीफ बटोर सकती हैं.