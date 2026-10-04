A वालों का दिल नरम, B वाले क्रिएटिव तो O वाले होते हैं लीडर! जानिए Blood Group Personality

Blood Group Personality: भारत समेत कई देशों में, लोग आमतौर पर होने वाले पार्टनर की स्टार साइन को ध्यान से देखते हैं ताकि उनका कम्पैटिबिलिटी लेवल पता चल सके. लेकिन जापानी लोग चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करना पसंद करते हैं. वो पर्सनैलिटी मैचिंग और जानकारी के लिए सिर्फ़ ज्योतिषीय जानकारी और साइन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ब्लड टाइप पर निर्भर रहते हैं. हाँ, आपका ब्लड ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी टाइप बता सकता है!

ब्लड टाइप के हिसाब से पर्सनैलिटी, यह क्या है?

केत्सुकी-गाटा एक शब्द है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उसके ब्लड टाइप के आधार पर एनालाइज़ करना. यह शब्द 1930 के दशक से पॉपुलर हुआ, जापानी प्रोफेसर टोकेजी फुरुकावा की वजह से, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें दावा किया गया था कि हर ब्लड टाइप उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दिखाता है जिसके पास वह है.

इसके पीछे का साइंस

चार प्राइमरी ब्लड टाइप, A, B, O और AB, उनके एंटीजन के आधार पर एक-दूसरे से अलग होते हैं. एंटीजन रेड ब्लड सेल की सतह पर पाए जाते हैं और यह समझाने में मदद करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितने असरदार तरीके से काम करता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में लोग दूसरे लोगों का ब्लड टाइप पूछना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वे सच में ब्लड टाइप पर्सनैलिटी थ्योरी में यकीन करते हैं. जापानी लोग इसे किसी एम्प्लॉई की काबिलियत और शादी करने वाले दो लोगों की कम्पैटिबिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं.

A ब्लड टाइप पर्सनैलिटी

A ब्लड टाइप वाले लोग सेंसिटिव, कोऑपरेटिव, इमोशनल, पैशनेट और चालाक होते हैं. वे बहुत सब्र वाले, लॉयल और शांति पसंद करने वाले होते हैं और इसलिए किसी से लड़ना पसंद नहीं करते. लेकिन कभी-कभी ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. वे समाज के बनाए नियमों को तोड़ना पसंद नहीं करते और एटिकेट और सोशल स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हैं.

B ब्लड टाइप पर्सनैलिटी

ये लोग बहुत क्रिएटिव और जल्दी फैसले लेने वाले होते हैं. लेकिन वे ऑर्डर लेने में अच्छे नहीं होते. वे जिस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, उसमें अपना पूरा दम लगा देते हैं. उनमें हर काम में बेस्ट बनने की बहुत मज़बूत इच्छा और लगन होती है. लेकिन A ब्लड टाइप की तरह, ये लोग भी मल्टी-टास्किंग में अच्छे नहीं होते.

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AB ब्लड टाइप पर्सनैलिटी

AB ब्लड टाइप वाले लोग अपने ब्लड ग्रुप की तरह ही A और B पर्सनैलिटी टाइप का मिक्स होते हैं. ये लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनकी डुअल पर्सनैलिटी हो सकती है, जैसे ये A टाइप की तरह शर्मीले भी हो सकते हैं और B टाइप की तरह आउटगोइंग भी. ये अजनबियों से अपनी असली पर्सनैलिटी छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये मिक्स्ड पर्सनैलिटी वाले हैं. जब तक आप इन्हें अच्छी तरह से नहीं जान लेते, इन लोगों को समझना मुश्किल है. साथ ही, ये लोग दुनिया में सबसे रेयर ब्लड टाइप वाले होते हैं.

O ब्लड टाइप पर्सनैलिटी

O ब्लड टाइप वाले लोग डेयरिंग, आउटगोइंग और गो-गेटर होते हैं. इन्हें अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करने की आदत होती है और इन्हें पाने के लिए ये सब करते हैं. इन लोगों में लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी होती है और छोटी-छोटी बातें इन्हें परेशान नहीं करतीं, जिससे ये दूसरे लोगों, खासकर A टाइप के लोगों को सेल्फ़िश लगते हैं.