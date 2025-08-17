कम उम्र में सफेद बालों से परेशान? ये चायपत्ती का नुस्खा कर देगा कमाल

आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को मजबूरन डाई और केमिकल वाले हेयर कलर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रसोई में मौजूद एक ऐसा आएटम है जो आपको किसी कैमिकल के इस्तेमाल के बिना ही काला बाल दे देगा। जी हां, काली चाय यानी ब्लैक टी। अक्सर लोग इसे पीने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये आपके बालों के लिए बेहद चमत्कारी साबित हो सकता है। इससे भी बालों को काला और चमकदार बनाया जा सकता है?

ब्लैक टी में प्राकृतिक रंगत (टैनिन) पाई जाती है। ये बालों को गहरा और काला करने में मदद करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसका इस्तेमाल सफेद बालों को ढकने के लिए करते हैं।

ब्लैक टी इस्तेमाल करने का तरीका

इसका तरीका भी बेहद आसान है। सबसे पहले 3 से 4 चम्मच चायपत्ती या 3-4 टी बैग्स को पानी में उबालें और उसे ठंडा होने दें। अब इस गाढ़ी चाय को बालों पर अच्छी तरह लगाएं। 20 से 30 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें। नियमित इस्तेमाल करने पर सफेद बाल धीरे-धीरे गहरे और काले नजर आने लगते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन से भरपूर

ब्लैक टी बालों के लिए सिर्फ रंग ही नहीं देती, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाते हैं। इससे बालों में टूटना कम होता है और प्राकृतिक चमक आती है। हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये असर स्थायी नहीं है। इसका रंग कुछ समय बाद धुल सकता है, इसलिए इसे नियमित रूप से करना जरूरी है। साथ ही, अगर किसी को स्किन एलर्जी या बालों से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

बता दें कि काली चाय एक आसान, सस्ती और बिना केमिकल वाली घरेलू रेमेडी है, जो सफेद बालों को अस्थायी रूप से काला करने में मदद कर सकती है। यह उपाय प्राकृतिक होने के साथ-साथ सुरक्षित माना जाता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।