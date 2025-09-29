Virat Kohli से Malaika Arora तक, सेलेब्स क्यों पी रहे Black Alkaline Water?

Black Alkaline Water Uses: आजकल आपने देखा होगा कि कई बॉलीवुड सेलेब्स (Bollywood Celebs) के हाथों में काले रंग की पानी की बोतल नजर आती है. Virat Kohli, Sara Ali Khan, Malaika Arora ya phir Karan Johar. सब इस ब्लैक अल्कलाइन वॉटर (Black Alkaline Water) के दीवाने बन चुके हैं. Netflix पर आई आर्यन खान की Bads of Bollywood में भी इसका जिक्र हुआ और तभी से ये फिर चर्चा में है.

अब सवाल ये है कि ये ब्लैक अल्कलाइन वॉटर है क्या और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? दरअसल, इसका काला रंग आता है फुल्कविक मिनरल्स से, जिनमें कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भरे होते हैं. इसका pH लेवल 8 से 9 तक होता है, जो इसे नॉर्मल पानी से ज्यादा अल्कलाइन बनाता है.

इस पानी के क्या फायदे हैं?

• सबसे पहले तो ये पानी पेट की जलन और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत देता है.

• इसमें मौजूद मिनरल्स पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.

• ये बॉडी को जल्दी हाइड्रेट करता है, खासकर वर्कआउट करने वालों के लिए बेस्ट माना जाता है.

• फुल्कविक एसिड शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है.

• और हां, ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण को भी बेहतर बनाता है.

हेल्थ पैकेज है ये वॉटर

यानी ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाला नहीं, बल्कि सेहत का पैकेज है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन लोगों को किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. तो अगली बार अगर आप किसी सेलेब्स को काली बोतल लिए देखें तो समझ जाइए, ये स्टाइल स्टेटमेंट से ज्यादा उनकी हेल्थ का सीक्रेट है.

