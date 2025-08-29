भृंगराज से लेकर दही तक ये चीजें बनाएंगी बालों को घना, लंबा और चमकदार! नहीं पड़ेगी महंगे सैलून में फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत

How To Hair Growth Naturally: आज के समय में 100 में से 80 प्रतिक्षत लोगों को बाल झड़ने टूटने और गिरने की परेशानी है और इसका सबसे बड़ा कारण खराब खाना, बेकार लाइफस्टाइल और केमिकल प्रोडक्ट, जो हम महंगे ब्यूटी सैलून में अपने बालों पर कराते है। बालों में रूसी होना और बाल कमजोर होने की परेशानी से तो आज के दौर में हर जनरेशन और जेंडर के लोग परेशानी है। बालों को लंबा घना और मजबूत बनाने के लिए बालों का बेहद ख्याल रखना होता है और वहीं कुछ घरेलू उपाए भी लोग बालों को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं।

बालों को तेजी ले बड़ाने के लिए सबसे असरदार चीजें

दरअसल, कुछ प्राकृतिक चीजों को बालों के लिए बेहद लाभकारी बताया गया हैं, जिसे आपके बाल मजबूत, लंबे और घने हो सकते हैं। बालों के अलावा यह खास प्राकृतिक चीजें आपके स्वास्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद बताी गई हैं, इनका इस्तेमाल करने से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नही होगी। हम बात कर रहे हैं भृंगराज, अदरक, नीम और दही, जो बिल्कुल प्राकृतिक है और आसानी से हर जगह उपलब्ध है

भृंगराज

भृंगराज को आयुर्वेद में ‘केशराज’ भी कहा जाता है, जो एक तरह की औषधीय है। भृंगराज एक ऐसा पौधा है जो विशेष रूप से बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में मददगार होता है। अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार भृंगराज में वेडेलोलैक्टोन, ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने का काम करता है, जिससे बालों का झड़ने खत्म हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक भृंगराज बालों के छोटे-छोटे छिद्र को सक्रिय करता है और बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है।

अदरक

बालों को मजबूत और अच्छा बनाने के लिए अदरक भी एक शक्तिशाली औषधि है। विज्ञान के मुताबिक, अदरक में जिंजरोल नामक तत्व होता है, जो सिर की त्वचा के इंफ्लेमेशन और संक्रमण को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते है। अदरक को खाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल झड़ना धीरे-धीरे कम होता जाता है और डैंड्रफ को भी कंट्रोल होता है।

नीम

नीम सबसे असरदार औषधि में से एक हैं और बालों के लिए भी अच्छी मानी जाता है। बालों की समस्या जैसे डैंड्रफ, खुजली और फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करना फायदेमदद माना जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि नीम की पत्तियों में मौजूद क्वेर्सेटिन और निंबोलाइड जैसे तत्व बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकते है।

दही

दही बालों को मजबूत और लंबा बनाने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया स्कैल्प की खराब कोशिकाओं को ठिक करने और बालो को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करने में मदद करते हैं। विज्ञान का भी कहना है कि दही के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्कैल्प माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में मदद के लिए बेहद अच्छे है। दही को बालों पर इस्तेमाल करने से डैंड्रफ, खुजली और इंफेक्शन तुरंत खत्म हो जाता है

