सिर्फ नहाना ही काफी नहीं! पानी का तापमान भी तय करता है सेहत का हाल, जानिए कौन-सा पानी है सबसे बेहतर

Right water for bathing: नहाना हमारी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. कोई सुबह उठकर स्नान करना पसंद करता है तो कोई दिनभर की थकान मिटाने के लिए शाम को नहाना बेहतर मानता है. स्नान करने से शरीर साफ होता है, ताजगी मिलती है और मानसिक तनाव भी कम महसूस हो सकता है. लेकिन अधिकांश लोग एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं देते नहाने के पानी का तापमान. विशेषज्ञों के अनुसार पानी का तापमान केवल आराम या ताजगी का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर त्वचा, रक्त संचार, हृदय स्वास्थ्य, नींद और शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ सकता है. यही कारण है कि यह जानना जरूरी है कि ठंडे, गर्म और गुनगुने पानी में से कौन-सा विकल्प शरीर के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.

गुनगुना पानी क्यों माना जाता है सबसे संतुलित विकल्प?

विशेषज्ञों के मुताबिक गुनगुने पानी से नहाना अधिकांश लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है. गुनगुना पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है और स्किन को अत्यधिक ड्राई होने से बचा सकता है. आमतौर पर 98 से 105 डिग्री फॉरेनहाइट यानी लगभग 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी गुनगुना माना जाता है. यह तापमान शरीर को आराम देने के साथ-साथ त्वचा के हाइड्रेशन को भी संतुलित रखने में मदद करता है. गुनगुने पानी से स्नान करने पर शरीर को ताजगी मिलती है और त्वचा पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता.

गर्म पानी से नहाने के फायदे

कई लोगों को गर्म पानी से नहाना बेहद पसंद होता है, खासकर सर्दियों के मौसम में. गर्म पानी का तापमान सामान्यतः 43 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है. गर्म पानी से स्नान करने के कई संभावित फायदे बताए जाते हैं. यह शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचा सकता है और लंबे दिन की थकान कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा रक्त संचार बेहतर होने से शरीर में गर्माहट महसूस होती है.कुछ अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि गर्म पानी से नहाने पर जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है. कई लोगों को इससे बेहतर नींद आने में भी मदद मिलती है. साथ ही शरीर को रिलैक्स महसूस कराने के कारण तनाव कम होने का एहसास भी हो सकता है.

गर्म पानी के नुकसान भी जानना जरूरी

हालांकि गर्म पानी से नहाना आरामदायक लगता है, लेकिन अत्यधिक गर्म पानी त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक लिपिड बैरियर को प्रभावित कर सकता है. यह वही सुरक्षा परत होती है जो त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करती है. जब यह परत कमजोर होती है तो त्वचा रूखी, खिंची हुई और बेजान महसूस हो सकती है. संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में खुजली और जलन की समस्या भी बढ़ सकती है. इसलिए स्नान के दौरान पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि त्वचा पर जलन महसूस होने लगे.

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

ठंडे पानी से नहाना भी कई लोगों की पसंद होता है. सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी को ठंडा पानी माना जाता है. ठंडे पानी से स्नान करने पर शरीर में तुरंत ताजगी महसूस हो सकती है. कई लोग इसे शरीर और दिमाग को एक्टिव करने का अच्छा तरीका मानते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार ठंडे पानी से नहाने पर व्यक्ति अधिक सतर्क और ऊर्जावान महसूस कर सकता है. इसके अलावा शरीर में सूजन कम करने और मांसपेशियों के दर्द में राहत देने में भी यह मददगार हो सकता है. इसी वजह से कई खिलाड़ी वर्कआउट के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं.

हर किसी के लिए नहीं है ठंडा पानी

हालांकि ठंडे पानी से नहाने के फायदे हैं, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें ठंडे पानी से स्नान करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से शरीर की रक्त वाहिकाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कुछ लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही ठंडे पानी का चुनाव करना चाहिए.

आखिर कौन-सा पानी है सबसे बेहतर?

यदि सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो गुनगुना पानी अधिकांश लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. यह न तो त्वचा को अत्यधिक रूखा बनाता है और न ही ठंडे पानी की तरह शरीर पर अचानक दबाव डालता है. गुनगुना पानी शरीर को आराम देने, त्वचा की नमी बनाए रखने और सामान्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में संतुलित भूमिका निभा सकता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ आमतौर पर नियमित स्नान के लिए गुनगुने पानी की सलाह देते हैं.

मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार करें चुनाव

नहाने के लिए सही पानी का तापमान चुनते समय मौसम, उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है. गर्मियों में हल्का ठंडा या गुनगुना पानी बेहतर महसूस हो सकता है, जबकि सर्दियों में गुनगुना पानी अधिक आरामदायक विकल्प हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी का तापमान ऐसा हो जो शरीर को आराम दे और त्वचा या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न डाले.