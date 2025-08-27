Home > लाइफस्टाइल > सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन

सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन

Best Tourist Places To Explore In India: भारत हर मौसम में अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभाता है। लेकिन सितंबर का महीना सबसे खास होता है। बरसात के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झीलें लबालब हो जाती हैं ,आइए जानते हैं कि भारत में सितंबर के दौरान कौन-कौन सी जगहें घूमने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 27, 2025 21:31:00 IST

Best Tourist Places To Explore In India
Best Tourist Places To Explore In India

Best Tourist Places To Explore In India: भारत हर मौसम में अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभाता है। लेकिन सितंबर का महीना सबसे खास होता है। बरसात के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झीलें लबालब हो जाती हैं और मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। इस समय न ज्यादा गर्मी होती है और न ही सर्दी, इसलिए ट्रैवलर्स के लिए यह सबसे आरामदायक महीनों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में सितंबर के दौरान कौन-कौन सी जगहें घूमने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।

शिमला और मनाली

अगर आपको पहाड़ पसंद हैं, तो सितंबर में शिमला और मनाली सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन हैं। बारिश के बाद यहां की वादियां हरी-भरी हो जाती हैं और बादलों के बीच से झांकते पहाड़ एक सपनों जैसा नज़ारा पेश करते हैं। मनाली में एडवेंचर लवर्स के लिए रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग का मज़ा भी लिया जा सकता है।

उदयपुर

राजस्थान की शान उदयपुर को “सिटी ऑफ लेक्स” कहा जाता है। सितंबर में यहां की झीलें पानी से भर जाती हैं और महलों के आस-पास हरियाली छा जाती है। मानसून के बाद उदयपुर और भी रोमांटिक दिखने लगता है, यही वजह है कि कपल्स और हनीमून के लिए यह जगह टॉप चॉइस रहती है।

केरल

दक्षिण भारत का केरल सितंबर में धरती का स्वर्ग लगता है। बैकवॉटर पर हाउसबोट की सैर, हरे-भरे नारियल के पेड़ और ठंडी हवाएं दिल को सुकून देती हैं। यहां का आयुर्वेदिक मसाज और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पर्यटकों के लिए और भी खास बनाता है।

कूर्ग

कर्नाटक का छोटा सा हिल स्टेशन कूर्ग सितंबर में बेहद खूबसूरत हो जाता है। कॉफी के बागान, झरने और हरियाली इसे “भारत का स्कॉटलैंड” कहा जाता है। यहां ट्रेकिंग और नेचर फोटोग्राफी का अलग ही मज़ा है।

दार्जिलिंग

 पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग सितंबर में बादलों से घिरा रहता है। यहां के चाय बागान, टॉय ट्रेन की सवारी और बर्फ से ढकी कंचनजंघा की झलक इसे पर्यटकों के लिए परफेक्ट जगह बनाती है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: offbeat places to visit in India SeptemberSeptember holiday destinations Indiatop tourist destinations in India September
सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन

सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन

सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
सितंबर में घूमने की टॉप जगहें: कपल्स, फैमिली और एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
