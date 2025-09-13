Delhi में shopping पर जाने से पहले इस खबर को जरूर पढ़ें! वरना पड़ेगा महंगा

Delhi: दिल्ली शहर सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत घूमने – फिरने की जगहों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बाजारों के लिए भी उतना ही मशहूर है. यहां आपको छोटी-छोटी गलियों में बने पुराने बाजार और बड़े-बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे. दिल्ली के बाजारों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास होता है चाहे फिर बात सस्ते कपड़े और गहने खरीदने की हो या ब्रांडेड महगें सामान की. यहां के बाजारों में आपको देशभर की झलक दिखाई देती है जैसे ज्वेलरी, पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प, ट्रेंडी फैशन और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड. यही वजह से दिल्ली को शॉपिंग का सबसे खास शहर माना जाता हैं जहां लोग खरीदारी के साथ-साथ घूमने और खाने-पीने का भी पूरा मज़ा लेते हैं.

आइए जानते है ऐसी ही कुछ मार्केट्स के बारे में और वह किस लिए मशहूर हैं

1. चांदनी चौक – चांदनी चौक शादी की शोपिंग के लिए मशहूर हैं जैसे शादी के लहंगे, शेरवानी, ज्वेलरी साड़ियों और एथनिक कपड़ो और यहां सस्ते दाम में बहुत वैरायटी मिलती है.

2. सरोजनी नगर – सरोजनी नगर सस्ते और स्टाइलिश कपड़ों की खरीदारी और एक्सेसरीज़ और फुटवियर के सस्ते रेट के लिए जाना जाता हैं.

3. करोल बाग – करोल बाग इलेक्ट्रिक समान फोन और ज्वैलरी के लिए जाना जाता हैं.

4. खान मार्केट – खान मार्केट फेमस है ब्रांडेड कपड़ों और सिले हुए कपड़े या कस्टम ऑर्डर पर बने कपड़े के लिए.

5. कीर्ति नगर – कीर्ति नगर मार्केट फर्नीचर और घर सजावट के समान यानी होम डेकोर के लिए जानी जाती हैं. कीर्ति नगर को सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट भी कहा जाता हैं.

6. कश्मीरी गेट – कश्मीरी गेट मार्केट अपनी ऑटो पार्ट्स और हार्डवेयर की सबसे बड़ी थोक मार्केट के लिए मशहूर है. गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल सामान यहां आसनी से मिल जाता है और इसकी बहुत दुकानें भी हैं.

7. नेहरू मार्केट – नेहरू मार्केट फेमस है कंप्यूटर के लिए.

8. Dilli Haat – दिल्ली haat की मार्केट जानी जाती है हस्तशिल्प वस्तुएँ यानी हाथ से बनी चीजें.

9. मीना बाजार – मीना बाजार फेमस हैं ज्वेलरी और हाथ से बनी चीजें (Handicrafts) के लिए.

10. गफ्फार मार्केट – गफ्फार मार्केट में मिलते है इलेक्ट्रॉनिक सामान और इसको गफ़्फ़ार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी कहा जाता हैं