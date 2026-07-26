Meghalaya: मेघालय की ये 5 जगहें बना देंगी आपकी ट्रिप यादगार, मानसून में दिखता है सबसे खूबसूरत नजारा

Meghalaya: देश के कई हिस्सों में अभी मॉनसून है. बारिश से पहाड़, जंगल और घाटियाँ और भी हरे-भरे और खूबसूरत नज़ारे में बदल जाती हैं. अगर आप इस मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मेघालय एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. मॉनसून के मौसम में यहाँ की कुदरती खूबसूरती, ठंडा मौसम और हरी-भरी हरियाली इस राज्य को और भी खास बना देती है.

मेघालय को बादलों की धरती भी कहा जाता है. बारिश के मौसम में यहाँ झरने पूरे ज़ोरों पर होते हैं, पहाड़ बादलों से ढके होते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है. इसीलिए मॉनसून के मौसम में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. अगर आप नेचर के बीच शांति के पल बिताना चाहते हैं या खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं, तो मेघालय आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए. आइए जानते हैं मेघालय की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ आपको मॉनसून के दौरान ज़रूर जाना चाहिए.

मॉनसून के दौरान मेघालय की इन 5 खूबसूरत जगहों पर जाएं

चेरापूंजी

चेरापूंजी को दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों में से एक माना जाता है. मानसून के दौरान, यहां के झरने, गुफाएं और हरी-भरी पहाड़ियां बहुत खूबसूरत लगती हैं. आप सेवन सिस्टर्स फॉल्स, मावस्मई गुफा और दूसरे कुदरती नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं.

डॉकी

डॉकी अपनी क्रिस्टल-क्लियर उमंगोट नदी के लिए दुनिया भर में मशहूर है. बारिश के मौसम में, कुदरती नज़ारे सच में बहुत खूबसूरत होते हैं. नदी के किनारे समय बिताना, बोटिंग करना और आस-पास की हरियाली को देखना सच में एक अनोखा अनुभव है.

नोहकलिकाई फॉल्स

नोहकलिकाई फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है. मानसून के दौरान, इसका पानी पूरी ताकत से गिरता है, जो इसे सच में एक शानदार अनुभव बनाता है. व्यू पॉइंट से झरनों और आस-पास की घाटियों का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है.

शिलांग

मेघालय की राजधानी शिलांग अपनी खूबसूरत घाटियों, झीलों और शांत माहौल के लिए मशहूर है. उमियम झील, एलिफेंट फॉल्स और शिलांग व्यू पॉइंट जैसी जगहों पर जाना ज़रूर देखना चाहिए. मानसून के मौसम में हरी-भरी हरियाली और ठंडी हवा इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है.

मावलिननॉन्ग गांव

मावलिननॉन्ग को एशिया के सबसे साफ गांवों में से एक माना जाता है. इसकी साफ सड़कें, बांस के रास्ते, हरियाली और जड़ों से बने पुल देखने लायक होते हैं. टूरिस्ट को मानसून के मौसम में शांत और प्राकृतिक माहौल बहुत पसंद आता है.

मेघालय कैसे पहुंचें?

मेघालय पहुंचने का सबसे आसान रास्ता गुवाहाटी से है. गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है. सड़क के रास्ते शिलांग करीब तीन घंटे में पहुंचा जा सकता है. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है. स्टेशन से टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं.

अगर आप हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, तो शिलांग एयरपोर्ट भी एक ऑप्शन है, हालांकि वहां लिमिटेड फ्लाइट्स चलती हैं. उसके बाद, लोकल टैक्सी या कैब से मेघालय में अलग-अलग जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है.

मानसून के दौरान मेघालय जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मानसून के मौसम में मेघालय जाते समय, रेनकोट या छाता, अच्छे स्लिप-रेसिस्टेंट जूते और हल्के, गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें. निकलने से पहले मौसम देख लें, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं.

साथ ही, ज़रूरी दवाएँ, पानी की बोतल और हल्का नाश्ता साथ रखें. प्राकृतिक जगहों पर साफ़-सफ़ाई बनाए रखें और कूड़ा न फैलाएँ. लोकल नियमों का पालन करें और सिर्फ़ सुरक्षित जगहों पर ही जाएँ, ताकि आपकी ट्रिप आरामदायक और यादगार रहे.