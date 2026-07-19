budget monsoon destinations India: ना बजट की टेंशन, ना ट्रिप कैंसल करने की जरूरत! मानसून में ₹10 हजार के अंदर घूमें ये 5 जगहें

budget monsoon destinations India: मानसून का मौसम भारत की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान चारों ओर हरियाली, धुंध भरी पहाड़ियां, झरने और सुहावना मौसम देखने को मिलता है. अगर आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसी कई जगहें हैं जहां आप ₹10,000 प्रति व्यक्ति के बजट में यादगार अनुभव पा सकते हैं. हिल स्टेशनों से लेकर झील के किनारे बसी जगहों तक, ये सभी स्थान बिना ज्यादा खर्च किए मानसून की छुट्टियों का मजा लेने के लिए बेहतरीन हैं.

1. मुन्नार, केरल

चाय के बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और झरनों से घिरा मुन्नार बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां आने वाले लोग चाय के बागानों को देख सकते हैं, टॉप स्टेशन जैसे व्यू-पॉइंट्स पर जा सकते हैं और केरल के वेस्टर्न घाट्स की शांति और खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं.

अनुमानित बजट: ₹8,000–₹10,000 प्रति व्यक्ति (इसमें बजट में रहने की जगह, खाना और लोकल यात्रा शामिल है).

2. उदयपुर, राजस्थान

‘झीलों का शहर’ कहे जाने वाले उदयपुर में मॉनसून के दौरान घूमने का एक अनोखा अनुभव मिलता है, जहां खूबसूरत झीलें, महल और अरावली की हरी-भरी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. बारिश के मौसम में पिछोला झील और सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस जैसी जगहों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

अनुमानित बजट: प्रति व्यक्ति ₹5,000 से ₹8,000.

3. कूर्ग, कर्नाटक

कूर्ग, जिसे कोडगु के नाम से भी जाना जाता है, मॉनसून के मौसम में हरियाली से भरे स्वर्ग जैसा हो जाता है. यह इलाका अपने कॉफी के बागानों, झरनों और शांत होमस्टे के लिए मशहूर है. पर्यटक वेस्टर्न घाट की प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने के लिए एबे फॉल्स और राजा की सीट जा सकते हैं.

अनुमानित बजट: ₹7,000 – ₹10,000 प्रति व्यक्ति.

4. लोनावला, महाराष्ट्र

मुंबई और पुणे के पास स्थित लोनावला, भारत में मॉनसून के दौरान घूमने की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है. बारिश के मौसम में, यहां झरने और धुंध से ढके पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. इस दौरान भूशी डैम, टाइगर पॉइंट और राजमाची किला जैसी जगहें हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.

अनुमानित बजट: प्रति व्यक्ति ₹3,000 से ₹7,000.

5. ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश में आध्यात्मिकता, एडवेंचर और प्राकृतिक सुंदरता का संगम देखने को मिलता है. मॉनसून के दौरान, आस-पास की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं, जिससे नदी किनारे टहलना, कैफे घूमना और मंदिरों के दर्शन करना एक यादगार अनुभव बन जाता है.