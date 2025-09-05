क्या आप भी हैं कोरियन ड्रेस के दीवाने? दिल्ली की इस मार्केट में मिलेंगे 15 रुपये में स्टाइलिश कपड़े

Cheap Market in Delhi: कोरियन ड्रेस का आज हर कोई दीवाना है। खासकर कॉलेज जाने वाले छात्र अक्सर कोरियन ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। आज हम आपका काम आसान करते हुए आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के किस कोने में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोरियन कलेक्शन मिलेगा। कहीं और नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली में ही एक ऐसी मार्केट छिपी है जहाँ आप कोरियन स्टाइल के कपड़ों से लेकर विदेशी ब्रांडेड कपड़ों तक, सब कुछ बेहद सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। सस्तेपन के मामले में यह बाज़ार सरोजिनी नगर और करोल बाग़ से भी आगे है क्योंकि यहाँ कपड़े सिर्फ़ 15 रुपये से मिलने लगते हैं। करोड़ों की कारों में घूमने वाले लोग भी यहाँ शॉपिंग के लिए आया करते हैं। आइए जानते हैं कहाँ है यह बाज़ार?

जानिए कहां है ये बाजार

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कपड़ों का बाज़ार पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास कबूतर बाज़ार के पास स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाज़ार को कबूतर बाज़ार या कोर्ट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। वो आगे बताते हैं कि यह बाज़ार 56 साल से भी ज़्यादा पुराना है जहाँ 210 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं।

जानिए इसकी खासियत

इस बाज़ार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रांडेड कपड़ों से लेकर लोकल कपड़े तक, हर उम्र के लोगों के लिए सब कुछ मिलता है। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए हर तरह के कपड़े, बैग और जूते बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो भी इतने सस्ते दामों पर कि आपको दिल्ली के किसी और बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है।

क्या-क्या मिलता है यहाँ?

अगर आप थोक में कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो कपड़े 15 रुपये से शुरू होते हैं और अगर एक या दो पीस खरीदना चाहते हैं, तो लड़के-लड़कियों के कपड़े 50 रुपये से शुरू होते हैं। इसके अलावा, रविवार को कबूतर बाज़ार के बाहर एक बहुत बड़ा स्ट्रीट मार्केट लगता है जहाँ कपड़े, गहने और जूते बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं। दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं।

