Dry Hair Remedies: गर्मी में धूप से बेजान हो गए हैं बाल? ये हेयर मास्क बालों को बनाएंगे जानदार

Dry Hair Remedies: गर्मियों का तेज सूरज सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि बालों को भी नुकसान पहुंचाता है. धूप, पसीना, धूल और गर्म हवा की वजह से बाल अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगते हैं. धीरे-धीरे बाल बेजान, रूखे और कमजोर दिखाई देने लगते हैं. कई बार महंगे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी बालों में पहले जैसी चमक वापस नहीं आती. ऐसे में घर की प्राकृतिक चीजों से बने हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देने का काम करते हैं.

घरेलू हेयर मास्क की खास बात ये है कि इनमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल नहीं होते. ये बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं और बालों की खोई हुई चमक लौटाने में मदद करते हैं. सिर्फ 15 से 20 मिनट तक लगाए गए ये हेयर मास्क बालों को सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बना सकते हैं. आइए जानते हैं ड्राई बालों के लिए कुछ आसान और असरदार घरेलू हेयर मास्क.

दही और शहद का हेयर मास्क

अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे और बेजान हो गए हैं तो दही और शहद का हेयर मास्क काफी फायदेमंद हो सकता है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प की गंदगी और ज्यादा ऑयल को साफ करने में मदद करता है. वहीं शहद बालों को नमी देकर उन्हें मुलायम बनाता है.

इस मास्क को बनाने के लिए दो चम्मच दही में एक चम्मच शहद मिलाएं. इसे बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं और लगभग 20 मिनट बाद धो लें. इससे बालों की ड्राइनेस कम होती है और डैंड्रफ की समस्या से भी राहत मिल सकती है.

अंडे और ऑलिव ऑयल का हेयर मास्क

बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए अंडा और ऑलिव ऑयल बेहद असरदार माना जाता है. अंडे में प्रोटीन होता है जो बालों को मजबूती देता है, जबकि ऑलिव ऑयल बालों को पोषण देकर उन्हें स्मूद बनाता है.

एक अंडे में दो चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे बालों पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक रखें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. इस मास्क से बालों में नेचुरल चमक आती है और उनका टेक्सचर बेहतर होता है.

एलोवेरा और नारियल तेल का हेयर मास्क

धूप और प्रदूषण के कारण बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. ऐसे में एलोवेरा और नारियल तेल का मिश्रण बालों को रिपेयर करने में मदद करता है. एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक और नमी देता है, जबकि नारियल तेल बालों को अंदर से मजबूत बनाता है.

दो चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं और इसे बालों पर लगाएं. करीब 20 मिनट बाद बाल धो लें. इससे बालों का टूटना कम होता है और स्कैल्प हेल्दी बनी रहती है.

केले का हेयर मास्क

अगर बाल फ्रिजी और डल दिखते हैं तो केले का हेयर मास्क काफी लाभदायक साबित हो सकता है. केला बालों को प्राकृतिक नमी देता है और उन्हें मुलायम बनाता है. एक पके केले को अच्छी तरह मैश करें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को बालों पर लगाकर 20 से 30 मिनट तक रखें. बाद में साफ पानी से बाल धो लें. इससे बाल स्मूद और चमकदार नजर आते हैं.

बालों को हेल्दी रखने के आसान टिप्स

गर्मियों में ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने से बचे.

बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं.

धूप में निकलते समय बालों को स्कार्फ या कैप से ढकें.

ज्यादा केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें.

पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर और बाल दोनों हाइड्रेट रहें.