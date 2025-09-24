Best Garba And Dandiya Night in Delhi for Navratri 2025: दिल्ली में गरबा-डांडिया खेलने के लिए 5 सबसे बेस्ट जगह
Garba And Dandiya Night Best Place: दिल्ली में गरबा और डांडिया खेलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अगर आप भी गरबा और डांडिया नाइट्स का भरपूर मजा लेना चाहते हैं और इसके लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, तो यहां देखें दिल्ली में गरबा और डांडिया नाइट के 5 सबसे बेस्ट ऑप्शन

By: chhaya sharma | Published: September 24, 2025 6:16:37 PM IST

Best Garba And Dandiya Night in Delhi
Best Garba And Dandiya Night in Delhi

Garba And Dandiya Night in Delhi: नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और जगह-जगह गरबा और डांडिया का फंक्शन आयोजित किया जा रहे हैं, ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में गरबा और डांडिया खेलने के बेस्ट जगहों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जहां आप गरबा और डांडिया नाइट्स का मजा ले सके, तो यहां आपको 5 सबसे बेस्ट प्लेस के बारे में बताया गया है, जहां बेहद धूम धाम से गरबा और डांडिया खेला जाता है और ये जगह दिल्ली में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं.

1. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली गेट 2 (Jawaharlal Nehru Stadium Delhi Gate 2)

गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए सबसे बेस्ट जगह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहां क्लासिकल डांडिया बीट्स और मॉडर्न म्यूजिक का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. नवरात्रि  के दौरान इस जगह को दिल्ली का सबसे बड़ा डिस्को डांडिया प्लेस भी कहा जाता है। यहां जबजब ढोल और नगाड़े की ताल पर माहौल बेहद मनोरंजक हो जाता है.

  • जाने की डेट और समय – 26 से 28 सितंबर, शाम 4 बजे से
  • टिकट प्राइस- 799 रुपये 

2. पेसिफिक द्वारका डांडिया नाइट्स (Pacific Dwarka)

अगर आप द्वारका में रहते है, तो नवरात्रि का ये अवसर आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि द्वारका के पेसिफिक में दिल्ली का दूसरा सबसे बेस्ट गरबा-डांडिया फंक्शन होता है. यहां सबसे बड़ा रूफटॉप डांडिया उत्सव आयोजित किया जाता है. इसके आलावा  म्यूज़िक बैंड, डीजे और खाने-पीने के स्टॉल भी आपको यहा मिलते हैं.

  • जाने की डेट और समय- 26 से 28 सितंबर, शाम 5:30 बजे से
  • टिकट प्राइस- 499 रुपये प्रति व्यक्ति

3. सुंदर नर्सरी ग्लोबर गरबा फेस्टिवल 2025

इस साल नोएडा के सुंदर नर्सरी में भी ग्लोबर गरबा फेस्टिवल आयोजित किया गया है. जहां  मशहूर कलाकारों सलीम-सुलेमान और अनवर खान मंगनियार लाइव संगीत प्रस्तुत करने वाले हैं. यह इस साल की सबसे बड़ी डांडिया नाइट प्लेसिस में से एक माना जा रहा है। 

  • जाने की डेट और समय- 26-28 सितंबर, शाम 6 बजे से
  • टिकट प्राइस- 1199 प्रति व्यक्ति 

4. Garba Dazzle 2.0, दिल्ली

सस्ते में कोई अच्छी गरबा प्लेस दिल्ली में खोज रहे हैं, तो पीतमपुराआपके लिए सबसे बेस्ट. यहां खूबसूरत ओपन-एयर वेन्यू में दो दिन का गरबा फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है. यहां आप डांस के साथ -साथ शॉपिंग भी आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा यहां खाने पीने के लिए भी अच्छा स्टॉल लगाए गए हैं

  • जाने की डेट और समय- 27 सितंबर – रविवार, 28 सितंबर, दोपहर 3:00 बजे से
  • टिकट प्राइस- 499 रुपये 

5. द्वारका के वेगास मॉल (Dwarka Vegas Mall) 

दिल्ली के सबसे बेस्ट डांडिया नाइट प्लेस के लिए द्वारका का वेगस मॉल भी जाना जाता है। यहां आपको 360° स्टेज अनुभव के साथ अलग-अलग दिन अलग-अलग सिंगर के साथ गरबा खेलने प्रोग्राम आयोजित होता है, लोगों को यहां का म्यूजिक और वाइब काफी पसंद है.

  • जाने की डेट और समय- 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे
  • टिकट प्राइस- 699 रुपये प्रति व्यक्ति

