लंबे-घने बालों के लिए रोजाना डाइट में जरूर शामिल करें ये Fruits कुछ ही दिनोंं में दिखने लगेगा गजब का असर

Best Fruits for Hair Growth: बालों को लंबा और घना बनाने के लिए कुछ फल बेहद अच्छे होते है। ऐसे फलो को आप रोजाना अपने डाइट प्लैन में एड कर सकते है और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो फल, जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हो सकते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 22:17:00 IST

Best Fruits For long and thick hair
Best Fruits For long and thick hair

Best Fruits for Hair Growth: लंबे और घने बाल हर किसी को बेहद पसंद होते है, क्योंकि यह खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने से बालों पर काफी ज्यादा असर पढ़ता है, जिससे बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। हालाँकि आप अपनी रोजाना डाइट में कुछ ऐसे फलों को एड कर सकते हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हो सकते हैं। 

बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हो सकते हैं ये फल (These Fruits Can Be Good For Hair Growth)

दरअसल, कुछ फलों में ऐसे खास पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। रोजाना इन फलो का सेवन करने से आपके बाल तेजी से बढ़ने लगते है और जड़े भी मजबूत होने लगती हैं, तो चलिए जानते हैं कौन से है वो फल, जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हो सकते हैं। 

एवोकाडो (Avocado)

एवोकाडो बालों को लंबा और घना बनाने के लिए बेहतरीन हो सकता हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और बायोटिन होता है, जो बालों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा एवोकाडो बालों को मॉइस्चराइज रखने में भी मदद करता है और टूटने से बचाता है. रोजाना एक एवोकाडो खाएं याव हफ्ते में एक बार एवोकाडो के पल्प को बालों में मास्क के रूप में लगाएं, ऐसा करने से आपको फायदा जरूर दिखेगा। 

संतरे (Orange)

संतरे हेल्थ के साथ-साथ बालों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि संतरे मेंविटामिन सी भरपूर होता है, जो कोलेजन उत्पादन में मदद करता है और कोलेजन बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। ऐसे में आप रोजाना एक संतरा खा सकते है या इसका जूस भी आप पी सकते है। 

सेब (Apple)

सेब भी बालों को घना बनाने के लिए फायदेमद होता हैं, क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं। रोजाना एक सेब खाने से बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। इसके अलावा सेब खाने से डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है

केले (Banana)

केला भी बालों के लिए अच्छा होता है, इसमें पोटैशियम, विटामिन बी और प्राकृतिक तेल होता है, जो बालों को पोषण देते हैं, साथ ही मुलायम और चमकदार बनाता है। केले का मास्क बनाकर आप अपने बालों में लगा सकते हैं, ऐसे बाल मजबूत और हाइड्रेटेड रहते हैं। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

