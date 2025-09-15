Foreplay Tips for Couples: पार्टनर से मिलने से पहले जान लें हॉट फोरप्ले आइडियाज जो सेक्स लाइफ को बना देंगे और भी रोमांचक
Sex Tips for Couples: किसी भी रिश्ते में प्यार और रोमांस बनाए रखने के लिए सेक्स और इंटिमेसी बेहद जरूरी हैं. लेकिन आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी, काम का तनाव और थकान की वजह से कई बार सेक्स का मजा कम हो जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 15, 2025 3:46:38 PM IST

Romantic Sex Life Tips: सेक्स और किसी भी रोमांटिक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है. लेकिन आजकल भागदौड़, मानसिक और शारीरिक तनाव की वजह से सेक्स (Sex) का मजा कम होता जा रहा है. एक रिसर्च के अनुसार 8000 महिलाओं में से सिर्फ 6% महिलाएं ही सेक्स (Sex) के दौरान ऑर्गेज्म तक पहुँच पाती हैं. बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव होंने के बाद भी ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पातीं हैं . इसकी सबसे बड़ी वजह है फोरप्ले की कमी. इसके अलावा परफॉर्म करने का दबाव और ऑर्गेज्म तक पहुँचने की टेंशन भी मजा बिगाड़ देती है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है फोरप्ले और फोरप्ले के बेस्ट आइडियाज.

क्या होता है फोरप्ले (What is Foreplay) ?

फोरप्ले वो एक्टिविटीज होती हैं, जो आपको और आपके पार्टनर को सेक्स (Sex) के मूड में लाती हैं और रोमांस को और ज्यादा मजेदार बना देती है.अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, और अपनी पार्टनर को कंप्लीट प्लेजर देना चाहते हैं तो फोरप्ले के ये कुछ टिप्स जरूर ट्राय करें। ये न सिर्फ आपको और आपके पार्टनर को एन्जॉय करवाएंगे, बल्कि आपकी पार्टनर को ऑर्गैज्म तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे.

एक साथ शावर लेंना (Take Shower Together)

पार्टनर के साथ एक ही शावर शेयर करना अपने आप में बहुत रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है. बाथरुम जैसी छोटी सी जगह में एक-दूसरे के और करीब आना, और धीरे-धीरे एक-दूसरे के शरीर को महसूस करना सेक्स (Sex) लाइफ को खास बनाता है.

हर बार नया पोजिशन

अगर आप हर बार सेक्स (Sex) में वही पुराने पोजिशन दोहराते हैं, तो फोरप्ले में अपनी पार्टनर को सरप्राइज दें और नये पोजिशन को ट्राई करें. उनके शरीर को प्यार से सहलाएं और अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पर किस कर के उन्हें स्पेशल फील कराएं. हर इंसान का अपने पार्टनर के लिए प्यार जताने का तरीका अलग होता है। इसलिए अलग – अलग फोरप्ले ट्राई करके देखें कि आपकी पार्टनर को किस चीज से ज्यादा उत्तेजना मिल रहा है.

पेनिट्रेशन को करें कंट्रोल

पुरुषों के लिए पेनिट्रेशन कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वे पेनिट्रेशन से पहले खुद को कंट्रोल कर पाएं. लेकिन एक बेहतरीन सेक्स (Sex) एक्सपीरियंस के लिए पेनिट्रेशन को जितना हो सके, उतना देर तक रोकें।

बेडरूम के अलावा घर के किसी और जगह भी करें सेक्स

सेक्स (Sex) सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं होना चाहिए. अगर घर पर सिर्फ आप दोनों ही हैं, तो पूरा घर आपका लव जोन बन सकता है। चाहे किचन हो, बालकनी, लिविंग रूम हर जगह रोमांस और फोरप्ले के लिए परफेक्ट स्पॉट बन सकता है. नए-नए लोकेशंस ट्राई करने से न सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ेगी, बल्कि आपकी सेक्स (Sex) लाइफ में रोमांच भी आता है.

