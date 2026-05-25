Summer Fashion Tips: गर्मियों में कौन से रंग के कपड़े पहनें? जानें बॉडी को कूल रखने वाले बेस्ट कलर्स

Summer Fashion Tips: देश के कई हिस्सों में तेज धूप, उमस और हीटवेव के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मई के महीने में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शरीर तेजी से पसीना छोड़ता है और डिहाइड्रेशन, थकान और हीटस्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. गर्मियों में लोग अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या नहीं पहनना चाहिए, लेकिन असली समझदारी सही रंग और सही फैब्रिक चुनने में होती है. साइंस के मुताबिक कपड़ों का रंग सीधे शरीर के तापमान को प्रभावित करता है. कुछ रंग सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं, जबकि कुछ उसे रिफ्लेक्ट करके शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं.

सफेद रंग गर्मियों के लिए क्यों माना जाता है सबसे बेस्ट?

गर्मियों के मौसम में सफेद रंग को सबसे बेहतर और एवरग्रीन ऑप्शन माना जाता है. इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है. रिसर्च के अनुसार सफेद रंग में हाई “अल्बेडो इफेक्ट” होता है. इसका मतलब है कि यह सूरज की रोशनी और गर्मी को अपने अंदर सोखने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट कर देता है. जब आप सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो धूप सीधे त्वचा तक नहीं पहुंचती और शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है. यही वजह है कि गर्मियों में सफेद शर्ट, कुर्ता, टी-शर्ट या कॉटन ड्रेस सबसे ज्यादा आरामदायक मानी जाती हैं.

पेस्टल और हल्के रंग भी देते हैं ठंडक

अगर आप सिर्फ सफेद रंग पहनकर बोर हो चुके हैं तो पेस्टल शेड्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. हल्का नीला, मिंट ग्रीन, लाइट ग्रे और बेबी पिंक जैसे रंग धूप में कम गर्म होते हैं. रिसर्च के अनुसार डार्क रंगों की तुलना में ये हल्के रंग काफी कम थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं. इन रंगों का एक फायदा यह भी है कि इन्हें पहनने पर मानसिक रूप से भी फ्रेश और रिलैक्स महसूस होता है. यही कारण है कि गर्मियों में पेस्टल कलर्स फैशन और हेल्थ दोनों के लिहाज से ट्रेंड में रहते हैं.

बेज और क्रीम कलर भी हैं शानदार विकल्प

ऑफ-व्हाइट, बेज और क्रीम कलर भी गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हल्के न्यूट्रल शेड्स सूरज की इन्फ्रारेड किरणों के असर को कम करते हैं. इसके साथ ही ये रंग आपको स्टाइलिश और क्लासी लुक भी देते हैं. जो लोग ऑफिस या प्रोफेशनल माहौल में डार्क कपड़ों की जगह कुछ एलिगेंट पहनना चाहते हैं, उनके लिए बेज और क्रीम कलर एक शानदार विकल्प हो सकते हैं.

गर्मियों में डार्क रंग क्यों नहीं पहनने चाहिए?

ब्लैक, डार्क ब्लू, मरून और गहरे भूरे रंग के कपड़े सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेते हैं. यही कारण है कि ऐसे कपड़े पहनने पर शरीर जल्दी गर्म होने लगता है और ज्यादा पसीना आता है. डार्क रंगों की वजह से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे हीट एक्सॉशन और लू का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

सिर्फ रंग नहीं, फैब्रिक भी है जरूरी

गर्मियों में सिर्फ कपड़ों का रंग ही नहीं बल्कि उनका फैब्रिक भी बहुत मायने रखता है. कॉटन,लिनन, मुलमुल, रेयॉन जैसे हल्के फैब्रिक हवा को पास होने देते हैं और पसीना जल्दी सुखाते हैं. इसके उलट सिंथेटिक और मोटे फैब्रिक शरीर में गर्मी फंसा सकते हैं.