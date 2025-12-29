2025 के बेस्ट बॉलीवुड कपल आउटफिट्स! जिनसे आप भी फैशन सीख सकते हैं

यह वह साल है जिसमें हम सब इस बारे में बात कर रहे है कि किसने क्या पहना है. सबसे अच्छे सेलिब्रिटी लुक्स और फैशन से जुड़ी सभी बातें करेंगे. हमने इस साल के कुछ टॉप सेलिब्रिटी कपल फैशन लुक्स और उनसे मिलने वाले फैशन सबक को एक साथ रखा है, जिनसे हम लोग सिख सकते है.

क्लासिक चीज़ों को चुनने से लेकर रंगों को स्टाइल करने का तरीका समझने और फैब्रिक और पैटर्न की बेहतर समझ हासिल करने तक, प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है. तो चलिए शुरू करते है…

6 सेलिब्रिटी कपल लुक्स फैशन

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट से लेकर रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण तक, जब सेलिब्रिटी कपल्स और उनके आउटफिट्स की बात आती है, तो प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है. जैसे ही 2025 को खत्म कर रहे है, यहां हमारे कुछ पसंदीदा बॉलीवुड सेलेब कपल लुक्स और फैशन सबक हैं जो उन्होंने हमें सिखाए.

जबकि हमारे पास कुछ देसी लुक्स है जिन्होंने निश्चित रूप से सुर्खियां बटोरीं, कुछ बेसिक कैज़ुअल लुक्स भी हैं जिन्हें आसानी से स्टाइल और अपस्टाइल किया जा सकता है.

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर

इस साल अपनी क्रिसमस पार्टी के लिए आलिया और रणबीर ने न सिर्फ शानदार लुक्स दिए है. बल्कि उन्होंने एक सबक भी सिखाया है. कभी-कभी क्लासिक तरीका अपनाना अच्छा होता है. जहां आलिया ने थाई स्लिट वाली रेड हॉल्टर नेक ड्रेस पहनी थी, वहीं रणबीर ने ऑल ब्लैक स्टाइल किया है. और लेदर जैकेट ने तो कमाल ही कर दिया है. उन दोनों ने इसे क्लासिक रखा और पूरी तरह से फैशनेबल तरीके से एलिवेटेड बेसिक्स के आइडिया पर टिके रहे है.

दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह

रणवीर और दीपिका वह सेलिब्रिटी कपल है जिनके फैशन लुक्स हमेशा चर्चा में रहता है, और जब वे एक कपल के तौर पर बाहर निकलते है, तो वे हमेशा सुर्खिया बटोरते रहते है. उनका दिवाली 2025 का लुक सच में ऐसा था जिसने सुर्खियां बटोरीं क्योंकि उनकी बेटी दुआ के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो गई.

उन सभी ने सब्यसाची मुखर्जी के कपड़े पहने थे, और जबकि यह उन तीनों के लिए पूरी तरह से स्टाइलिश लुक था, हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़े हमेशा सबसे अच्छे लगते है. इस बार उन्होंने जो फैशन सबक दिया है. वह यह था कि हर देसी लुक को सिर्फ एक स्टेटमेंट पीस की जरूरत होती है, जब उसे दीपिका और रणवीर की तरह किसी और सिंपल चीज के साथ पेयर किया जाता है. रणवीर का नेकलेस और दीपिका के झुमके उनके पूरे लुक को और भी शानदार बनाते है. जिससे यह एक बेहतरीन फेस्टिव फिट बन जाता है.

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमेशा एयरपोर्ट लुक में नजर आते है. ढीली शर्ट और कैप के साथ कैज़ुअल पैंट पुरुष के लिए हमेशा सही रहता है. जबकि महिलाएं जींस, शर्ट और सनग्लासेस के साथ अपने लुक को और बेहतर बना सकती है. चाहें तो एक स्टाइलिश टोट बैग भी लुक को और स्टाइलिश बना सकता है.

विराट की तरह आप भी कलर स्कीम चुन सकते है और उसे न्यूट्रल रख सकते हैं, या अनुष्का की तरह अपने पैंट या शर्ट में थोड़ा रंग डाल सकते है.

विक्की कौशल-कैटरीना कैफ

अगर आप ट्विनिंग करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए प्रेरणा हो सकती है क्योंकि काले रंग जैसा फैशन कोई नहीं है. कैटरीना कैफ हमें दिखाती है कि कैसे एक सिंपल ड्रेस भी फैशन स्टेटमेंट बन सकती है. अगर आप कुछ टेक्सचर या प्रिंट और पैटर्न चुनें और सिलुएट निश्चित रूप से पूरे लुक को बेहतर बनाता है.

वहीं विक्की ने सब कुछ काला रखा कैप और सनग्लासेस ने पूरे लुक को स्मार्ट बनाया है. ऐसा लगे कि यह वही पुराना लुक है.

सोनाक्षी सिन्हा-ज़हीर इकबाल

देसी का मतलब हमेशा OTT होना जरूरी नहीं है. कभी-कभी चीज़ों की सादगी ही सबसे अच्छा काम करती है. इंटरनेट के पसंदीदा बॉलीवुड कपल्स में से एक सोनाक्षी और जहीर इसे बिल्कुल सही साबित करते है.

सोनाक्षी ने कुछ हल्के प्रिंट वाली नीले रंग की कफ्तान स्टाइल ड्रेस पहनी और अपना मेकअप भी सही किया है. जिससे यह कैज़ुअल फेस्टिव लुक के लिए एकदम सही लगा है. साथ ही उनके झुमके भी पूरे लुक में चार चांद लगा रहे है. वहीं जहीर ने क्लासिक जींस को शॉर्ट कुर्ते के साथ स्टाइल किया और उन पुरुष के लिए परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन दिया जिन्हें अपने लुक में देसी टच पसंद है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी

सिद्धार्थ और कियारा हमेशा से बॉलीवुड के सबसे अच्छे दिखने वाले सेलिब्रिटी कपल्स में से एक रहे है. उनका फैशन सेंस हमें कभी निराश नहीं करता है. उनका यह दिवाली लुक इस बात का सबूत है कि रंग का एक पॉप हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है. पीला रंग साफ तौर पर एक अच्छा विकल्प लगा है. कियारा ने एक ओवरऑल पीली अनारकली पहनी थी जिसके साथ एक शानदार दुपट्टा था जिसने पूरे लुक को और भी अच्छा बना दिया है. वहीं सिद्धार्थ ने सफेद पजामे के साथ पीला कुर्ता पहना था. यह पुरुष के लिए हमेशा से एक पसंदीदा स्टाइल रहा है.

और यह सब बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल्स और 2025 के उनके बेस्ट लुक्स के बारे में था जो स्टाइल के लिए काफी प्रेरणादायक थे. आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं या बस ऐसे सिंपल लुक्स को फिर से बना सकते हैं जो हमेशा काम करते है.