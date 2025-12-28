Home > लाइफस्टाइल > Stylish winter Coats: इस सर्दी हर महिला के लिए ये 5 शानदार कोट्स, लुक के साथ गर्माहट में भी खास

Stylish winter Coats: इस सर्दी हर महिला के लिए ये 5 शानदार कोट्स, लुक के साथ गर्माहट में भी खास

Winter coats for Women: इस सर्दी हर महिला के वार्डरोब में 5 जरूरी कोट्स होने चाहिए- वूल ओवरकोट, ट्रेंच, टेडी/फॉक्स-फर, पफर और लॉन्ग बेल्टेड। ये स्टाइलिश, गर्म और हर अवसर के लिए उपयुक्त हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 28, 2025 2:18:57 PM IST

Winter coats for Women: सर्दियों में ठंड से बचाव के साथ-साथ स्टाइलिश दिखना भी जरूरी है. इस मौसम में कुछ कोट्स ऐसे हैं जो हर महिला के वार्डरोब में होना चाहिए. ये कोट्स आरामदायक, गर्म और हर अवसर के लिए उपयुक्त होते हैं.

 क्लासिक वूल ओवरकोट

एक अच्छी तरह से सिलवाया गया वूल ओवरकोट हमेशा फैशन में रहता है. इसका सादा और व्यवस्थित डिजाइन औपचारिक और कैज़ुअल दोनों ही तरह के आउटफिट के लिए काम आता है.

क्यों जरूरी है: ये आपको गर्म रखता है और देखने में हमेशा शुद्ध और परिष्कृत लगता है.
स्टाइल टिप: काले, ग्रे या कैमेल जैसे न्यूट्रल रंग चुनें, क्योंकि ये लगभग हर आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं.

 ट्रेंच कोट

सर्दियों के लिए थोड़ी मोटाई वाला ट्रेंच कोट स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का सही मेल है. ये हल्के और लाइन वाले कपड़े में आता है और मौसम के बदलाव के लिए सही होता है.

क्यों जरूरी है: कमर में बेल्ट बांधने पर ये शरीर को आकर्षक रूप देता है और परतें बनाने के लिए भी अच्छा है.
स्टाइल टिप: क्लासिक डिजाइन वाला ट्रेंच कोट लंबे समय तक काम आता है.

टेडी या फॉक्स-फर कोट

अगर सर्दियों में आराम और गर्मी चाहिए तो टेडी या फॉक्स-फर कोट सबसे अच्छा ऑप्शन है. ये न केवल मुलायम और गर्म होता है, बल्कि स्टाइल में भी शानदार दिखता है.

क्यों जरूरी है: ये ठंडी और कैज़ुअल दिनों के लिए सही है और साधारण आउटफिट को भी खास बनाता है.
स्टाइल टिप: बेज, क्रीम या चॉकलेट जैसे न्यूट्रल रंग चुनें, ताकि लुक हमेशा आकर्षक और लग्जरी लगे.

स्टेटमेंट पफर कोट

पफर कोट अब सिर्फ गर्म रखने के लिए नहीं, बल्कि फैशन का हिस्सा भी बन गया है. ये अलग-अलग लंबाई और फिनिश में आता है और भारी महसूस किए बिना गर्मी देता है.

क्यों जरूरी है: ये ठंड से बचाता है और आधुनिक या स्पोर्टी लुक देता है.
स्टाइल टिप: कभी-कभी रंगीन या अलग फिनिश वाला पफर कोट पहनें, ताकि आउटफिट और भी अलग दिखे.

लॉन्गलाइन बेल्टेड कोट

लंबा और बेल्ट वाला कोट शरीर को आकर्षक दिखाता है और बहुत गर्म भी रहता है. ये दिन और रात दोनों समय के लिए सही रहता है.

क्यों जरूरी है: ये स्टाइलिश दिखता है और सर्दी से भी बचाता है.
स्टाइल टिप: बेल्ट को कस कर पहनें तो साफ-सुथरी सिल्हूट मिलती है और ढीला छोड़ें तो रिलैक्स लुक मिलता है.

 

