दिवाली पर बजट में धमाका! दिल्ली में इन जगहों पर कर सकते हैं सस्ती शॉपिंग, सिर्फ ₹200 में मिलेगी साड़ी, जानें लोकेशन

Best Shoppig Places 2025 : दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही खरीदारी का उत्साह पूरे देश में देखने को मिलता है और दिल्ली इस अवसर पर खरीदारी के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं होती. चाहे आप पारंपरिक परिधानों की तलाश में हों या घरेलू सजावट के सामान के शौकीन, दिल्ली के बाजार हर तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं. खासकर दिवाली की खरीदारी में ये बाजार अपने रंगीन और किफायती विकल्पों के कारण सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. आइए, दिल्ली के कुछ प्रमुख बाजारों पर एक नजर डालते हैं जहां आप दिवाली शॉपिंग का असली मजा ले सकते हैं वो भी सस्ते में.

जनपथ मार्केट

जनपथ मार्केट, जो कनॉट प्लेस के पास स्थित है, दिवाली के लिए खरीदारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यहां आपको सस्ते और ट्रेंडी परिधानों के साथ-साथ नकली आभूषण, जूते और हस्तशिल्प आइटम्स मिलेंगे. खास बात ये है कि इस बाजार में मोलभाव का अच्छा मौका होता है, जिससे आप अपनी खरीदारी को बजट के अंदर रख सकते हैं. दिवाली के लिए खास तौर पर यहां रंग-बिरंगे कपड़े और पारंपरिक डिजाइनों वाले गहने मिलते हैं जो त्योहार की रौनक बढ़ाते हैं.

पता: जनपथ रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

समय: सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक (रविवार को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे)

क्या खरीदें: नकली आभूषण, परिधान, जूते, हस्तशिल्प, पेंटिंग्स

मूल्य सीमा: ₹150 से ₹1500

चांदनी चौक

पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक बाजार दिवाली की खरीदारी के लिए सदियों से पसंदीदा स्थान रहा है. यहां की संकरी गलियां, रंग-बिरंगी दुकानें और पारंपरिक सामान दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देते हैं. चांदनी चौक में आपको रेशमी और सूती कपड़े, शादी के लहंगे और पारंपरिक आभूषण किफायती दामों पर मिलते हैं. इसके अलावा, त्योहार के दौरान यहां का स्ट्रीट फूड भी खासा फेमस होता है, जो खरीदारी के अनुभव को और भी यादगार बना देता है.

पता: नई सड़क, पुरानी दिल्ली

समय: सुबह 10 बजे से शाम तक (रविवार को बंद)

क्या खरीदें: कढ़ाई वाले बैग, अर्ध-कीमती गहने, पारंपरिक कपड़े, शादी के लहंगे

मूल्य सीमा: ₹500 से शुरू, लहंगे ₹3000 से

लाजपत नगर

लाजपत नगर दिल्ली के सबसे जीवंत बाजारों में से एक है, खासकर दिवाली के मौसम में. यहां पारंपरिक और माडर्न कपड़ों का बड़ा कलेक्शन उपलब्ध होता है. मेहंदी के स्टॉल्स और पारंपरिक सजावट के सामान दिवाली की खरीदारी को आसान और रंगीन बनाते हैं. यहां मिलने वाले उत्पाद किफायती होने के साथ-साथ क्यालिटी में भी बेहतरीन हैं, जिससे हर बजट के खरीदार अपनी पसंद की चीजें आराम से चुन सकते हैं.

पता: लाजपत नगर II, नई दिल्ली

समय: सुबह 10 बजे से रात 9 बजे (सोमवार बंद)

क्या खरीदें: परिधान, जूते, बैग, घरेलू सजावट

मूल्य सीमा: ₹500 से शुरू

करोल बाग

करोल बाग बाजार दिल्ली के उन शॉपिंग डेस्टिनेशन्स में से है जो पारंपरिक परिधानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और किताबों का भी अच्छा संग्रह पेश करता है. दिवाली के दौरान यहां पर पारंपरिक परिधान, दुल्हन के लहंगे और सजावट की वस्तुएं बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं. अगर आप त्योहार के लिए एक जगह पर सब कुछ खरीदना चाहते हैं, तो करोल बाग एक परफेक्ट ऑप्शन है.

पता: ब्लॉक 1, WEA, करोल बाग़, नई दिल्ली

समय: सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे (सोमवार बंद)

क्या खरीदें: पारंपरिक परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधन

मूल्य सीमा: ₹500 से शुरू

पालिका बाजार

कनॉट प्लेस के बीचों-बीच स्थित पालिका बाजार दिवाली के दौरान शॉपिंग के लिए आरामदायक और सस्ता विकल्प है. यहां आपको कपड़े, जूते, परफ्यूम और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलेंगे. मोलभाव की कला में दक्ष लोग यहां कम कीमत में बेहतरीन सामान खरीद सकते हैं.

पता: पालिका बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

समय: सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे (सोमवार बंद)

क्या खरीदें: कपड़े, जूते, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स

मूल्य सीमा: ₹600 से ₹2000

दिल्ली के ये बाजार न केवल किफायती हैं, बल्कि दिवाली के त्योहार में भी अपने विशिष्ट रंग और खुशबू से हर खरीदार को आकर्षित करते हैं. चाहे आप त्योहार के लिए पारंपरिक परिधान खरीद रहे हों या अपने घर को सजाने के लिए खास सामान, दिल्ली के ये बाजार आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं.