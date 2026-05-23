Home > लाइफस्टाइल > साधारण सब्जियां खाकर हो गए हैं बोर, ऐसे बनाएं मसालेदार बेसन-अमचूर वाले बैंगन भाजा, नोट कर लें रेसिपी

साधारण सब्जियां खाकर हो गए हैं बोर, ऐसे बनाएं मसालेदार बेसन-अमचूर वाले बैंगन भाजा, नोट कर लें रेसिपी

Baingan Bhaja Bengali Style Recipe: अगर आप भी नॉर्मल बैंगन की सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको एक बार घर की बनी मसालेदार बैंगन भाजा की सब्जी ट्राई करनी चाहिए. ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि लोग आपसे बार-बार इसकी रेसिपी पूछेंगे.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 23, 2026 5:55:44 PM IST

बैंगन भाजा रेसिपी
बैंगन भाजा रेसिपी


Baingan Bhaja Bengali Style Recipe: आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं होती. किसी घर में बैंगन की सब्जी ज्यादा बनने से बच्चे और बड़े नाराज होने लगते हैं. हालांकि आज हम आपको बैंगन की एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आने वाली है. ये है बंगाली स्टाइल बैंगन भाजा, जो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है. ये पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय डिश पश्चिम बंगाल की फेवरेट रेसिपी में से एक मानी जाती है. ये स्वाद में लाजवाब होती है और इसे बनाना भी काफी आसान है.

बंगाली स्टाइल बैंगन भाजा बनाने के लिए जरूरी चीजें

बंगाली स्टाइल बैंगन भाजा बनाने के लिए भर्ते वाला बड़ा बैंगन लेना है, जिसे गोल टुकड़ों में काट लेना है. इसके साथ ही आपको 1 छोटा चम्मच हल्दी, मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर या चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच चीनी, स्वादानुसार नमक, चावल का आटा  या बेसन और शैलो फ्राई करने के लिए 3-4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेना है.

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कैसे बनाएं बंगाली स्टाइल बैंगन भाजा?

बैंगन भाजा बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद इसे लगभग आधा इंच मोटे टुकड़े में गोलाकार काट लें. टुकड़ों को ज्यादा पतला न करें, वरना वो जल सकते हैं. अब एक चौड़ी प्लेट लें और इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, चीनी, नमक और चावल का आटा डालें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. कटे हुए बैंगन के हर स्लाइस को मिश्रण में अच्छी तरह से लपेट लें. बैंगन के दोनों तरफ बराबर कोटिंग करें. मैरीनेट करने के बाद उसे 5-7 मिनट के लिए प्लेट में रखकर साइड कर दें. जब बैंगन पानी छोड़ने लगे और कोटिंग अच्छी तरह से चिपक जाए, तो एक पैन को गैस पर रखें.

तवा गर्म होने के बाद उस पर 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करें. जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे, तो गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें और मैरीनेटेड बैंगन को तवे पर रख दें. बैंगन को मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से पकाएं. इस तब तक भूनें, जब तक वो गोल्डन और क्रिस्पी न हो जाए. जब आपको लगे कि बैंगन अंदर से सॉफ्ट और बाहर से सुनहरा हो गया है, तो इसे प्लेट में निकाल लें. अब आप इसे रोटी या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

ये भी पढ़ें: Summer Drink: गर्मियों में ट्राई करें शाही फालसा छाछ, स्वाद के साथ मिलेगी ठंडक, जानिए आसान रेसिपी

Tags: recipes
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