Jhalmuri Recipe: बंगाल की चटपटी झालमुड़ी का देसी अंदाज, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे; जानें कैसे करें तैयार?

झटपट और आसान झालमुरी रेसिपी
- कुरमुरे (मूरी)
- सरसों का तेल
- भुनी हुई मूंगफली
- चनाचूर (मसालेदार मिक्सचर)
- उबले हुए आलू
- कटी हुई प्याज़
- टमाटर
- हरी मिर्च
- धनिया
- काला नमक
- चाट मसाला
- नींबू का रस
- मूंगफली
- अदरक
बनाने की विधि
1. एक पैन को धीमी आंच पर गर्म करें और मुरमुरों को 2–3 मिनट तक सूखा भूनें, जब तक कि वे कुरकुरे और क्रंची न हो जाएं.
2. आंच बंद कर दें और तुरंत सारे मसाले और नमक डाल दें. अच्छी तरह मिलाएं ताकि गर्मी से मसालों का स्वाद और बढ़ जाए. इसे थोड़ा ठंडा होने दें.
3. मुरमुरों के मिश्रण में भुनी हुई मूंगफली, कटी हुई प्याज़, टमाटर, उबले हुए आलू, खीरा, हरी मिर्च और अदरक डालें.
5. सभी चीज़ों को धीरे-धीरे लेकिन जल्दी से मिलाएं, और ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल और नींबू का रस डालें.
7. इसे और भी ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए, इसमें सेव या चनाचूर मिलाएं.
8. फिर ऊपर से थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें और सबसे बेहतरीन कुरकुरे और मसालेदार स्वाद के लिए इसे तुरंत परोसें.