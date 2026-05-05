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Jhalmuri Recipe: बंगाल की चटपटी झालमुड़ी का देसी अंदाज, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे; जानें कैसे करें तैयार?

Tips to Make Jhalmuri At Home: बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है. कुछ दिन पहल ही बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट फूड झालमुरी का स्वाद चखा था. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी...

By: Preeti Rajput | Published: May 5, 2026 4:46:06 PM IST

बंगाल की चटपटी झालमुड़ी का देसी अंदाज
बंगाल की चटपटी झालमुड़ी का देसी अंदाज


Tips to Make Jhalmuri At Home: बंगाल में झालमुरी एक सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड के साथ-साथ परफेक्ट नाश्ता भी मानी जाती है. इसका तीखा और खट्टा स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है. बंगाल में इस समय यह खूब खासा जा रहा है. विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता इसका स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि,  कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने झालमुरी का स्वाद चखा था. जिसके बाद गूगल पर झालमुरी को खूब सर्च भी किया गया और यह धीरे-धीरे बंगाल चुनाव का अहम हिस्सा बन गया. बंगाल के इस टेस्टी स्नैक को कई तरह से बनाया जाता है. इसका स्वाद काफी शानदार होता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि झालमुरी किस तरह से बनाई जाती है. 

झटपट और आसान झालमुरी रेसिपी

  • कुरमुरे (मूरी)
  • सरसों का तेल
  • भुनी हुई मूंगफली
  • चनाचूर (मसालेदार मिक्सचर)
  • उबले हुए आलू
  • कटी हुई प्याज़
  • टमाटर
  • हरी मिर्च
  • धनिया
  • काला नमक
  • चाट मसाला
  • नींबू का रस
  • मूंगफली
  • अदरक

बनाने की विधि

1. एक पैन को धीमी आंच पर गर्म करें और मुरमुरों को 2–3 मिनट तक सूखा भूनें, जब तक कि वे कुरकुरे और क्रंची न हो जाएं.
2. आंच बंद कर दें और तुरंत सारे मसाले और नमक डाल दें. अच्छी तरह मिलाएं ताकि गर्मी से मसालों का स्वाद और बढ़ जाए. इसे थोड़ा ठंडा होने दें.
3. मुरमुरों के मिश्रण में भुनी हुई मूंगफली, कटी हुई प्याज़, टमाटर, उबले हुए आलू, खीरा, हरी मिर्च और अदरक डालें.
5. सभी चीज़ों को धीरे-धीरे लेकिन जल्दी से मिलाएं, और ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल और नींबू का रस डालें.
7. इसे और भी ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए, इसमें सेव या चनाचूर मिलाएं.
8. फिर ऊपर से थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें और सबसे बेहतरीन कुरकुरे और मसालेदार स्वाद के लिए इसे तुरंत परोसें.

Tags: Jhalmuriwest bengal
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