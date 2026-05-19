Benefits of Desi Ghee: देसी घी का जादू! इन सब्जियों में डालते ही बढ़ जाता है स्वाद, सेहत को भी मिलते हैं जबरदस्त फायदे

Benefits of Desi Ghee: भारतीय रसोई में देसी घी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. चाहे दाल हो, खिचड़ी, रोटी या फिर सब्जी, घी की कुछ बूंदें ही खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बदल देती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनमें अगर देसी घी का तड़का लगाया जाए तो उनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही शरीर को मिलने वाले पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं. आयुर्वेद में भी देसी घी को पाचन सुधारने, शरीर को ताकत देने और भोजन को संतुलित बनाने वाला माना गया है. खास बात यह है कि घी कई सब्जियों की तासीर को बैलेंस कर उन्हें पेट के लिए हल्का और आसानी से पचने योग्य बना देता है. आइए जानते हैं उन सब्जियों के बारे में, जिनमें देसी घी का तड़का स्वाद और सेहत दोनों के लिए कमाल करता है.

लौकी में घी का तड़का बदल देगा स्वाद

लौकी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन अगर इसे देसी घी, जीरा और हींग के तड़के के साथ बनाया जाए तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है. घी की खुशबू लौकी के फीकेपन को खत्म कर देती है और सब्जी को एकदम कंफर्टिंग टेस्ट देती है. यह पेट के लिए हल्की होती है और गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में भी मदद करती है. घी के साथ बनी लौकी पाचन के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है.

परवल घी में बने तो बढ़ जाता है स्वाद

परवल की सब्जी को अगर देसी घी में हल्का फ्राई करके बनाया जाए तो इसका नेचुरल फ्लेवर और ज्यादा उभरकर आता है. बाहर से हल्का क्रंची और अंदर से सॉफ्ट परवल खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. घी इसे पचाने में आसान बनाता है और गैस बनने की समस्या भी कम करता है. जो लोग परवल पसंद नहीं करते, वे भी घी में बनी इसकी सब्जी के फैन हो सकते हैं.

टिंडे में घी का तड़का है हेल्दी कॉम्बिनेशन

टिंडे की सब्जी में देसी घी, जीरा और हींग का तड़का स्वाद को पूरी तरह बदल देता है. टिंडे में मौजूद फाइबर पाचन के लिए अच्छा होता है और घी इस फाइबर को और ज्यादा सॉफ्ट व डाइजेस्टिबल बनाने में मदद करता है. जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए घी वाला टिंडा एक हेल्दी विकल्प माना जा सकता है.

सरसों के साग का असली स्वाद घी से आता है

सरसों का साग और देसी घी का रिश्ता बेहद खास माना जाता है. घी डालने से साग की खुशबू और स्वाद दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं. इतना ही नहीं, सरसों के साग में मौजूद विटामिन A, E और K जैसे पोषक तत्वों को शरीर बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है. घी इसकी तासीर को भी बैलेंस करता है, जिससे साग पेट के लिए ज्यादा भारी नहीं लगता.

बैंगन घी में बने तो नहीं होगी एसिडिटी की दिक्कत

बैंगन को जब देसी घी में हल्का फ्राई करके बनाया जाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग और ज्यादा रिच हो जाता है. घी इसकी टेक्सचर को हल्का कुरकुरा बनाता है, बिना ज्यादा ऑयली किए. कई लोगों को बैंगन खाने से एलर्जी या एसिडिटी की समस्या होती है, लेकिन घी इसकी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को कम करने में मदद कर सकता है. इसलिए बैंगन का भरता या सूखी सब्जी घी में बनाना बेहतर माना जाता है.

सूखे आलू में घी और हींग का तड़का देता है कमाल का स्वाद

अगर कुछ हल्का और टेस्टी खाने का मन हो तो देसी घी और जीरे के तड़के वाले सूखे आलू एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. इसमें हल्की हींग और हल्दी डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है. पूड़ी, पराठे या सादी रोटी के साथ यह सब्जी बेहद स्वादिष्ट लगती है. घी आलू को भारी होने से बचाता है और इसे पचाने में भी मदद करता है.