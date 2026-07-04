Beetroot Soup: चुकंदर का सूप पीने से मिलेंगे गजब के फायदे! इम्यूनिटी होगी मजबूत, जानिए बनाने का सिंपल तरीका

Beetroot Soup Recipe: अगर आप दिन की शुरुआत किसी हेल्दी और पौष्टिक ड्रिंक से करना चाहते हैं, तो चुकंदर का सूप बेहतरीन विकल्प हो सकता है. स्वाद और पोषण से भरपूर यह सूप शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ-साथ इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है. चुकंदर में आयरन, फोलेट, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन C समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं, चुकंदर में विटामिन B12 भी पाया जाता है. चुकंदर का सूप पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, रक्त संचार बेहतर होता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है. इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री-रेडिकल्स से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे अपनी हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि चुकंदर का सूप बनाना बेहद आसान है. इसे तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता और कुछ सामान्य सामग्री की मदद से घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप तैयार किया जा सकता है. आप इसे सुबह नाश्ते से पहले, शाम के स्नैक के रूप में या हल्के डिनर के साथ भी पी सकते हैं. आप अगर चुकंदर का सूप बनाकर पीना चाहते हैं तो हमारी बताई रेसिपी की मदद से बेहद आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं.

चुकंदर का सूप बनाने के लिए सामग्री

घर पर चुकंदर का सूप बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए केवल चुकंदर के टुकड़े, टमाटर कटा, गाजर कटी, तेजपत्ता, लहसुन पुत्थी, काली मिर्च पाउडर, मक्खन, क्रीम, पुदीना पत्ते, पानी और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

चुकंदर का सूप बनाने की विधि

स्टेप 1- टेस्टी और हेल्दी चुकंदर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को साफ कर उसके टुकड़े काट लें. इसके बाद लहसुन पुत्थी, गाजर और टमाटर भी बारीक काट लें. अब एक प्रेशर कुकर में 1 चम्मच मक्खन डालें और गर्म करें.

स्टेप 2- मक्खन पिघलने के बाद उसमें तेजपत्ता डालकर खुशबू आने तक भूनें. इसके बाद लहसुन, अदरक टुकड़ा डालकर कुछ देर तक सॉट कर लें. फिर इसमें चुकंदर के टुकड़े डालकर चलाते हुए पकाएं.

स्टेप 3- एक मिनट तक पकाने के बाद प्रेशर कुकर में गाजर, टमाटर और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स करें. अब सभी चीजों को 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएं, फिर 2 कप पानी डाल दें. अब कुकर का ढक्कन लगा दें और 3-4 सीटियां आने तक पकाएं.

स्टेप 4- इसके बाद गैस बंद कर दें. कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें और फिर कुकर का ढक्कन खोलें. अब पकी हुई सब्जियों को निकालकर ब्लेंडर में डालकर स्मूद पेस्ट तैयार करें.

स्टेप 5- अब चुकंदर के तैयार पेस्ट को नॉनस्टिक पैन में डालकर कुकर में बचा पानी मिलाएं और पकने दें. जब सूप में उबाल आने लग जाए तो उसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें. आखिर में सूप को सर्विंग बाउल में निकालकर ऊपर से क्रीम और पुदीना पत्ते से गार्निश कर परोसें.