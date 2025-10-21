घर के Aquarium के लिए चुनें ये 5 सुंदर और आसान मछलियां

Aquarium: आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई मानसिक शांति और सुकून की तलाश में रहता है, घर के अंदर एक छोटा-सा एक्वेरियम (aquarium) रखना न केवल सजावट का शानदार तरीका है, बल्कि यह तनाव कम करने और मन को प्रसन्न रखने का भी बढ़िया साधन हैं. रंग-बिरंगी मछलियां जब पानी में धीरे-धीरे तैरती हैं, तो उन्हें देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है, अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है. तो अगर आप भी मछलियां पालना चाहते हैं तो जाने कौन सी मछलिया पालने में ज्यादा आकर्षक और आसान हैं.

5 सुंदर मछलियां जो आपको पालनी चाहिए

1. गोल्डफिश (Goldfish)

खूबी: सुनहरी रंग की और सबसे लोकप्रिय मछली.

खाना: फिश फ्लेक्स, पेलेट्स और उबली हुई सब्जियाँ (जैसे मटर) आदि.

देखभाल: इसे थोड़ा बड़ा टैंक चाहिए (कम से कम 20 लीटर या उससे ज़्यादा).

तापमान: 20°C – 24°C

2.गप्पी मछली (Guppy Fish)

खूबी: यह बहुत छोटी, रंग-बिरंगी और हमेशा तैरती रहती है.

खाना: साधारण फिश फ्लेक्स या छोटी कीड़े-मकोड़े जैसी फ़ूड.

देखभाल: इसे ज़्यादा जगह या विशेष पानी की ज़रूरत नहीं होती.

तापमान: 22°C – 28°C

3. मॉली मछली (Molly Fish)

खूबी: यह अलग-अलग रंगों (काला, सफेद, नारंगी) में मिलती है.

खाना: फ्लेक्स, एल्गी (algae), और छोटी वर्म्स.

देखभाल: इसे झुंड में रखना अच्छा रहता है; यह बहुत शांत स्वभाव की होती है.

तापमान: 24°C – 28°C

4. निऑन टेट्रा (Neon Tetra)

खूबी: बहुत छोटी लेकिन चमकदार नीली-लाल धारियों वाली मछली.

खाना: माइक्रो वर्म्स या फिश फ्लेक्स.

देखभाल: इसे 5-6 के समूह में रखना चाहिए.

तापमान: 22°C – 26°C

5. बेटा मछली (Betta Fish / लड़ाकू मछली)

खूबी: रंगीन पंखों वाली और अकेले रहना पसंद करती है.

खाना: बेटा पेलेट्स या जीवित कीड़े.

देखभाल: इसे किसी दूसरी बेटा मछली के साथ न रखें, वरना लड़ सकती है.

तापमान: 25°C – 30°C