Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपनों के साथ शेयर करें यह टॉप 10 शुभकामना संदेश और दें इस खास पर्व की बधाई

Basant Panchami 2026 Wishes: हर साल बसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन पूजा-पाठ करने के साथ -साथ लोग एक दूसरे को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं. यहां पढ़ें वसंत पंचमी के चुनिंदा संदेश और शेयर करें अपनों के साथ.

बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं

1.पीले रंग में रंगी है धरती सारी, बसंत लाया खुशियों की फुल्हारी मां सरस्वती दें ज्ञान का वरदान, जीवन हो उज्ज्वल, मिटे हर अज्ञान बसंच पंचमी की शुभकामनाएं !!

2.ज्ञान, संगीत और वीणा की धुन मां सरस्वती के आशीर्वाद से खुशियां बुन जीवन बने मधुर और विशिष्ट हर कोई गाए बस मां शारदा के गुन बसंत पंचमी की शुभकामनाएं !!

3.मां सरस्वती के दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन बने सफल आनंद,

शांति और समृद्धि से भर जाए आपका घर

हर ओर बरसे खुशहाली और काम बने कुशल.

4.पीली सरसों, नीला गगन बसंत ऋतु का हुआ है आगमन ज्ञान का भंडार लाए मां सरस्वती हर घर को खुशियों से सजाए मां सरस्वती बसंच पंचमी की बहुत-बहुत बधाई !!

5.नव ऋतु लाए नई उमंग हर मन खिले जैसे बसंत रंग मां सरस्वती का हो आशीर्वाद ज्ञान से भर जाए आपका संसार हैप्पी बसंत पंचमी !!

6.किताबों का साथ हो, कलम पर हाथ हो,

कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो…

जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो!

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

7.या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।

8.रंग बरसे पीला और छाए

सरसों सी उमंग,

आपके जीवन में

बसंत के ये अनमोल रंग छा जाएं,

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

10.बसंत की हवाओं संग आई नई उमंग,

माँ सरस्वती दें वाणी को मधुर रंग।

विद्या, बुद्धि और विवेक का हो विस्तार,

बसंत पंचमी से सजे जीवन का हर विचार