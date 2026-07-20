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बरसात में आटे में लग जाते हैं कीड़े? अपनाएं ये घरेलू tips, महीनों तक फ्रेश रहेगा आटा

How to Protect Flour in Monsoon: मानसून के मौसम में जब उमस बढ़ती है, तो सबसे बड़ी समस्या जो ज्यादातर घरों में होती है, वो है आटे में कीड़े लगना. यहां कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं, जो आपको आटे को कीड़े लगने से बचाने में मदद करेंगे.

By: Shivangi Shukla | Published: July 20, 2026 3:57:44 PM IST

बरसात में आटे में लग जाते हैं कीड़े
बरसात में आटे में लग जाते हैं कीड़े


Flour Storage Tips: बरसात के मौसम में कई तरह की समस्याएं होती हैं, उन्हीं में से एक है आटे में कीड़े लगना. बरसात और उमस के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से गेहूं के आटे में घुन और छोटे कीड़े लग जाते हैं.

घर में आमतौर पर आटा बड़ी मात्रा में लोग रखते हैं, ऐसे में कीड़े लगने से गंभीर समस्या हो जाती है. यहां कुछ घरेलू उपाय बताये गए हैं, जो आपको आटे को कीड़े लगने से बचाने में मदद करेंगे.

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एयरटाइट कंटेनर में रखें आटा 

कीड़े से बचाने के लिए आटे को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. आटे को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि इसे हमेशा उसे एयरटाइट डिब्बे में रखा जाए. जब भी खुले पैकेट या ढीले ढक्कन वाले डिब्बे में आटा रखा जाता है, तो उसमें हवा और नमी आसानी से चली जाती है, जिससे घुन लगने की संभावना बढ़ जाती है. इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि हमेशा स्टील, कांच या अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे में ही आटे को स्टोर करें.

तेज खुशबू वाले मसाले 

आप डिब्बे में तेज पत्ता, सूखी नीम की पत्तियां, लौंग या सूखी लाल मिर्च जैसी तेज गंध वाली चीजें रख सकते हैं. दरअसल, तेज गंध कीड़ों को दूर रखती है. आटे को घुन से बचाने में तेज पत्ता भी काफी मददगार होता है. इसके लिए आपको आटे के डिब्बे में 3 से 4 तेज पत्ते डालने हैं. इसकी तेज और तीखी खुशबू घुन और दूसरे छोटे कीड़ों को आटे से दूर रखती है. इसके अलावा नीम की सूखी पत्तियां भी आटे को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका हैं. नीम में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और कीटरोधी गुण पाए जाते हैं, जिससे आटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है.

धूप दिखाना 

अगर आपको ये लग रहा है कि आटे में हल्की नमी आ गई है, तो उसे थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर रखें. आटे को धूप दिखाने से नमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है जिससे घुन लगने का खतरा कम हो जाता है. हर 15 दिन में उसे कुछ देर के लिए धुप में जरूर रखें.

फ्रिज में स्टोर करना 

अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आटे को धूप दिखा पाना संभव नहीं है, तो आप आटे के छोटे-छोटे पैकेट बनाकर फ्रिज में रखने से वह लंबे समय तक ताजा रहता है और उसमें घुन लगने की संभावना भी काफी कम हो जाती है. ये छोटे-छोटे टिप्स आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे.

Tags: floor storage tipsMonsoon
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