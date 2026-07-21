बरगद की छाल में छिपा है खूबसूरत बालों का राज, जानिए बनाने और लगाने का तरीका

Hair care Home remedy: प्रदूषण, तनाव, गलत खान-पान और अनियमित जीवनशैली का असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देता है. ऐसे में लोग बालों को स्वस्थ रखने के लिए महंगे उत्पादों का सहारा लेते हैं. हालांकि, आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में बरगद की छाल (या जटा) और नारियल तेल का मिश्रण बालों की देखभाल के लिए उपयोगी माना जाता है. माना जाता है कि यह मिश्रण स्कैल्प को पोषण देने, बालों को मजबूत बनाने और टूटने-झड़ने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका.

बरगद और नारियल तेल का पारंपरिक मिश्रण

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों का झड़ना, रूखापन, टूटना और समय से पहले सफेद होना आम समस्या बन चुकी है. बढ़ता प्रदूषण, तनाव, अनहेल्दी डाइट और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स बालों की सेहत पर नकारात्मक असर डालते हैं. ऐसे में कई लोग प्राकृतिक और घरेलू उपायों की ओर रुख कर रहे हैं. पारंपरिक तौर पर बरगद की छाल या जटा और नारियल तेल का मिश्रण बालों की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता रहा है. माना जाता है कि यह मिश्रण बालों को जड़ों से पोषण देने और स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

क्यों खास माना जाता है बरगद और नारियल तेल का मिश्रण?

बरगद का पेड़ भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है. इसकी छाल और जटा का उपयोग कई घरेलू उपायों में किया जाता रहा है. वहीं नारियल तेल लंबे समय से बालों की देखभाल का अहम हिस्सा माना जाता है. मान्यता है कि बरगद की छाल या जटा में मौजूद प्राकृतिक तत्व स्कैल्प को पोषण देने में मदद करते हैं, जबकि नारियल तेल बालों को नमी प्रदान कर उन्हें मुलायम और मजबूत बनाता है. दोनों का मिश्रण बालों को जड़ों से मजबूती देने और हेयर फॉल को कम करने में सहायक माना जाता है.

ऐसे तैयार करें बरगद की छाल और नारियल तेल का मिश्रण

इस तेल को घर पर तैयार करने के लिए सबसे पहले बरगद की छाल या जटा को अच्छी तरह साफ पानी से धो लें. इससे उस पर जमी धूल-मिट्टी और अन्य अशुद्धियां निकल जाएंगी. धोने के बाद इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें. यह ध्यान रखना जरूरी है कि छाल या जटा में किसी भी प्रकार की नमी न रहे, क्योंकि नमी रहने पर तेल जल्दी खराब हो सकता है. जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या हल्का कूट लें, ताकि इसके गुण आसानी से तेल में मिल सकें.

तेल बनाने की आसान प्रक्रिया

अब एक भारी तले के बर्तन में आवश्यक मात्रा में नारियल तेल डालें. इसमें सूखी बरगद की छाल या जटा मिला दें. इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाएं. जब छाल का रंग थोड़ा बदलने लगे और उसका अर्क तेल में उतर जाए, तब गैस बंद कर दें. तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे छानकर साफ और सूखी कांच की बोतल में भर लें. इस तरह आपका बरगद और नारियल तेल का पारंपरिक मिश्रण तैयार हो जाएगा.

बालों में कैसे करें इस्तेमाल?

इस तेल का उपयोग सप्ताह में एक से दो बार किया जा सकता है. इस्तेमाल से पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें. इसके बाद उंगलियों की मदद से स्कैल्प और बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 मिनट से एक घंटे तक तेल को बालों में लगा रहने दें. चाहें तो इसे रातभर भी लगा सकते हैं और अगली सुबह माइल्ड शैंपू से बाल धो सकते हैं. नियमित उपयोग से बालों को पर्याप्त पोषण मिल सकता है और स्कैल्प की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकती है.

बालों को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं?

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, बरगद और नारियल तेल का मिश्रण बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करता है. यह स्कैल्प को पोषण प्रदान कर सकता है और बालों के टूटने तथा झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक माना जाता है. नारियल तेल बालों को नमी देकर उन्हें मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है. वहीं बरगद की छाल या जटा के प्राकृतिक गुण बालों की जड़ों को मजबूती देने और स्कैल्प को स्वस्थ रखने में योगदान दे सकते हैं. माना जाता है कि नियमित रूप से सप्ताह में एक या दो बार इसका उपयोग करने से बाल लंबे, घने और स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं.

इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसी भी घरेलू या हर्बल नुस्खे को अपनाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है. पहली बार इस तेल का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि किसी संभावित एलर्जी का पता चल सके. यदि स्कैल्प पर किसी प्रकार का घाव, संक्रमण या त्वचा संबंधी समस्या है तो इसका उपयोग करने से बचें. तेल लगाने के बाद यदि खुजली, लालपन, जलन या किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.