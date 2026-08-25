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केले के नाम पर नाक-मुंह सिकोड़ते हैं बच्चे? तो चुपके से झटपट बनाएं ये मजेदार ‘बनाना चीला’, मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे आपके लाडले!

सुबह की भागदौड़ में बच्चों के लिए क्या बनाएं? अब टेंशन छोड़िए और झटपट बनाएं टेस्टी और हेल्दी 'बनाना चीला' जो मिनटों में तैयार होकर आपको सुबह-सुबह जबरदस्त एनर्जी बूस्ट देगा.

By: Kajal Jain | Published: August 25, 2026 12:10:26 PM IST

केले के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ते हैं बच्चे? तो चुपके से झटपट बनाएं ये मजेदार 'बनाना चीला', मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे आपके लाडले!
केले के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ते हैं बच्चे? तो चुपके से झटपट बनाएं ये मजेदार 'बनाना चीला', मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे आपके लाडले!


क्या आपकी सुबह भी भागदौड़ में निकलती है और समझ नहीं आता कि झटपट ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं? खासकर तब जब बच्चों को सुबह उठते ही कुछ टेस्टी भी चाहिए और हेल्दी भी, तो मामला और भी उलझ जाता है. अगर आपके घर में भी बच्चे केला खाने में आनाकानी करते हैं या नखरे दिखाते हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए एक ऐसी मजेदार और सुपर-क्विक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे खाकर बड़े तो बड़े, बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे. यह टेस्टी ‘बनाना चीला’ न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सुबह-सुबह आपकी बॉडी को तुरंत एक जबरदस्त एनर्जी बूस्ट भी देता है. इसे बनाना बेहद आसान है. बस पके हुए केलों को दूध के साथ मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें, उसमें अपनी पसंद का आटा (गेहूं, रागी, ज्वार या कूटू) और शहद या गुड़ मिलाकर एक बढ़िया बैटर तैयार कर लें. फिर तवे पर घी लगाकर इसे क्रिस्पी सेक लें. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इस आसान और शानदार ब्रेकफास्ट रेसिपी की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो आपकी सुबह को बना देगी एकदम खास और एनर्जेटिक!

बनाना चीला रेसिपी में किन-किन चीजों की पड़ेगी जरूरत 

टाइम्स फूड के मुताबिक, इस आसान और हेल्दी बनाना चीला को बनाने के लिए आपको किचन में मौजूद कुछ ही बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी. यह रेसिपी 4 सर्विंग्स के लिए है, जिसमें नीचे बताए गए इंग्रीडिएंट जुटाने होंगे. 

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  • 2 पके हुए केले
  • 1/2 कप दूध (घोल बनाने के लिए)
  • 2 बड़े चम्मच शहद (चीनी या गुड़ यूज कर सकते हैं)
  • गेहूं का आटा (हेल्दी ऑप्शन के लिए रागी, ज्वार या कूटू का आटा ले सकते हैं)
  • 1 बड़ा चम्मच घी (चीला सेकने के लिए)
  • स्वाद और महक के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर या दालचीनी 
  • गार्निशिंग के लिए कटे हुए बादाम और अखरोट

‘बनाना चीला’ बनाने की बेहद आसान तरीका

बच्चों का फेवरेट और बड़ों में सुबह के वक्त एनर्जी फूंकने वाले इस बनाना चीला को बनाने का तरीका बेहद आसान है. सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिना ज्यादा ताम-झाम के यह रेसिपी कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है. यहां जानिए इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड.

स्टेप 1- सबसे पहले पके हुए केलों के टुकड़े करके उन्हें एक मिक्सी जार में डालें. अब इसमें आधा कप दूध मिलाएं और दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें ताकि एकदम स्मूथ और क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए.

स्टेप 2- अब इस केले और दूध के पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकाल लें. इसमें शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गेहूं का आटा डालें और लगातार विस्क करें ताकि कोई गांठ न रहे. आटे को तब तक मिलाएं जब तक बैटर की कंसिस्टेंसी न तो बहुत ज्यादा गाढ़ी और न ही बहुत ज्यादा पतली हो. अगर चाहें तो इस स्टेज पर इलायची या दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं.

स्टेप 3- बैटर तैयार है. अब गैस पर एक नॉन-स्टिक पैन या तवा गर्म करें. उस पर थोड़ा सा घी लगाकर चिकना करें. अब एक बड़ा चमचा बैटर तवे के बीच में डालें और उसे गोल-गोल घुमाते हुए एक पतला चीला फैला लें. इसे मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह सेक लें.

स्टेप 4- लीजिये, आपका गरमा-गरम और स्वादिष्ट बनाना चीला बिल्कुल तैयार है. इसे प्लेट में निकालें और बच्चे से लेकर बड़ों को सर्व करें.

सर्व करने के कुछ खास टिप्स और मजेदार ट्विस्ट

यूंतो बनाना चीला रेसिपी के इंग्रीडिएंट अपने आप में इसे पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाते हैं लेकिन आप चाहें तो इस सिंपल रेसिपी को आप अपने परिवार के लिए और भी ज्यादा टेस्टी, न्यूट्रिशियस और दिखने में अट्रेक्टिव बना सकते हैं. 

फ्रूट्स और हनी के साथ परोसें- इस चीले को प्लेट में सजाकर इसके साथ कटे हुए ताजे केले, बेरीज या अपनी पसंद के कोई भी फल साइड में रखें और ऊपर से थोड़ा सा शहद या चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल कर दें, जिसे देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ जाएगा.

पीनट बटर से बढ़ाएं टेस्ट- अगर आप इसे और ज्यादा हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्व करने से पहले चीले पर 1 बड़ा चम्मच पीनट बटर अच्छी तरह पूरे चीले पर स्प्रैड कर दें.

एड करें नट्स का क्रंच- चीले को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए ऊपर से बारीक कटे हुए अखरोट और बादाम से गार्निश करें.

आप चाहें तो आसान बनाना चीला रेसिपी को आप अपने ब्रेकफास्ट में, डिनर में या फिर शाम की हल्की-फुल्की भूख में एक बेहतरीन स्नैक के तौर पर एन्जॉय कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- जिस शख्स के आने से इलाके में मचा हड़कंप, उसे राखी बांधने को आगे आई मासूम; बदले में दिया ऐसा गिफ्ट… वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

Tags: healthy recipes
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