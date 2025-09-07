Home > लाइफस्टाइल > कमरदर्द से परेशान हैं तो इन 5 योगासन को जरूर करें ट्राई

कमरदर्द से परेशान हैं तो इन 5 योगासन को जरूर करें ट्राई

Backpain Relief Yogaasans: कई बार भारी समान उठाने या गलत पोस्चर में बैठने से कमर दर्द की समस्या होने लगती है. तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप किन योगासन को ट्राई कर सकते हैं.

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 7, 2025 15:15:00 IST

Backpain Relief: दिनभर ऑफिस में डेस्क वर्क करने वालों को अक्सर कमर दर्द की समस्या हो जाती है. क्योंकि पूरा दिन बैठे-बैठे काम करने की वजह से बॉडी मूव नहीं होती है और गलत तरीके से बैठने के कारण कमर में दर्द शुरू हो जाता है. कई बार इसका कारण भारी सामान उठाना भी हो सकता है. ऐसे में आपको योगासन का सहारा लेना चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है दर्द से भी राहत मिलती है।

कमरदर्द से राहत पाने के लिए इन योगासन को करें ट्राई 

भुजंगासन है कारगर

भुजंगासन को करने के लिए पेट के बल लेटकर हाथों को शोल्डर के पास रखें और शरीर को ऊपर उठाएं. इस योगासन को करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कमर दर्द में भी राहत मिलती है. 

शलभासन से मिलेगी कमरदर्द में राहत

इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों पैरों और छाती को ऊपर उठाएं. इसे नियमित रूप से करने से आपके शरीर में फ्लेक्सीबिलटी आती है और कमर दर्द में आराम मिलता है. 

बालासन है असरदार

बालासन को चाइल्ड पोस भी कहा जाता है. इसे करने के लिए आप सबसे पले घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं फिर घुटनों को थोड़ा बाहर की ओर फैलाएं. अपने शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए माथे को जमीन पर टिकाएं. अपने हाथों को अपनी जाघों के पास रखें और उन्हें आगे फैलाएं. इस योगासन को करने से तनाव कम होने के साथ-साथ कमर दर्द से छुटकारा मिलता है. 

ताड़ासन है बड़े काम की चीज़

वैसे तो ताड़ासन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही होती है पर अगर आपकी कमर में बहुत दर्द रहता है तो भी आप इस आसन को कर सकते हैं. इसके लिए सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर ऊठाएं. 

