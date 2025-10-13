Home > लाइफस्टाइल > लैपटॉप पर बैठे-बैठे अकड़ गई कमर? तो एक बार बाबा रामदेव के ये योगासन करें ट्राय

Ramdev Baba Yogasan: लंबे समय तक लैपटॉप पर बैठने या भारी सामान उठाने से कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए अगर आप बाबा रामदेव के बताए ये 5 योगासन को अपना लें तो आपको असर जरूर दिखेगा.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 13, 2025 7:02:44 PM IST

Baba Ramdev
Baba Ramdev

Yoga poses for back pain: आजकल लंबे समय तक एक ही जगह बैठना, लैपटॉप पर काम करना या भारी सामान उठाना कमर दर्द का बड़ा कारण बन गया है. ये समस्या अब उम्र या जेंडर नहीं देखती- पुरुष हों या महिलाएं, हर कोई इससे परेशान है. शुरुआत में लोग दर्द को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर ध्यान न देने से ये परेशानी क्रॉनिक हो सकती है.

अक्सर लोग दवाइयों या पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, पर ये सिर्फ अस्थायी राहत देते हैं. अगर आप प्राकृतिक और स्थायी समाधान चाहते हैं, तो योग आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है. योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार, नियमित योगाभ्यास से न सिर्फ कमर दर्द बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है. उन्होंने अपनी किताब “Yog: Its Philosophy & Practice” में भी योग के फायदों को विस्तार से बताया है.

1. उष्ट्रासन (ऊंट मुद्रा)

इस योगासन से कमर की स्ट्रेचिंग होती है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं. शरीर को पीछे झुकाकर किया जाने वाला यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है. शुरुआत में घुटनों के नीचे गद्दा लगाकर करें ताकि दर्द महसूस न हो.

2. भुजंगासन (कोबरा मुद्रा)

पेट के बल लेटकर गर्दन और छाती को ऊपर उठाने वाला यह आसन पीठ दर्द कम करता है और पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है. इससे रीढ़ की हड्डी की लचक बढ़ती है और शरीर में एनर्जी आती है.

3. शलभासन (टिड्डी मुद्रा)

यह आसन पीठ और पेट दोनों को मजबूत करता है. पेट के बल लेटकर एक-एक पैर पीछे की ओर ऊपर उठाएं. इससे कमर दर्द में राहत मिलती है और पेट की चर्बी भी घटती है.

4. धनुरासन (धनुष मुद्रा)

पेट के बल लेटकर पैरों को हाथों से पकड़कर ऊपर उठाएं। यह आसन शरीर को धनुष जैसा आकार देता है. इससे कमर लचीली होती है, पाचन सुधरता है और दर्द कम होता है.

5. मर्कटासन (बंदर मुद्रा)

इस आसन में घुटनों को मोड़कर पैरों को एक ओर और गर्दन को दूसरी ओर मोड़ा जाता है. यह रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है और तुरंत राहत देता है. इसे रोजाना करने से कमर दर्द धीरे-धीरे खत्म हो सकता है.

Tags: Baba Ramdev Yogaback painhealth tipsNatural Pain ReliefYoga Asanas
