Baajre Ki Raab: भाग्यश्री की फिटनेस का राज? 55 में भी यंग दिखने वाली एक्ट्रेस को भा गई ये राजस्थानी विंटर ड्रिंक

​Baajre Ki Raab: अपनी फिटनेस और सादगी के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में राजस्थान की शाही मेहमाननवाज़ी और ज़ायके का लुत्फ उठाया है. जयपुर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक पारंपरिक डिश का आनंद लिया जो हर ग्रामीण राजस्थानी घर में खाई जाती है. ‘बाजरे की राब’ भाग्यश्री ने इस खास सर्दियों के ड्रिंक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे न सिर्फ उनके फैंस उत्साहित हुए बल्कि लोगों को इस देसी सुपरफूड के महत्व की भी याद दिलाती है.

बाजरे की राब क्या है?

राजस्थान और गुजरात का एक मशहूर ड्रिंक, राब या रबड़ी बाजरे के आटे और छाछ के मिश्रण से बनने वाला एक पारंपरिक पेय है. पुराने जमाने में जब किसान खेतों में काम करने जाते थे, तो यह ड्रिंक उन्हें पूरे दिन एनर्जी देता था और ठंड से बचाता था. इसकी रेसिपी जितनी आसान है, इसके पोषक तत्व उतने ही ज़्यादा है.

भाग्यश्री को यह देसी ड्रिंक क्यों पसंद आया?

फिटनेस पसंद भाग्यश्री हमेशा लोकल और मौसमी खाने को बढ़ावा देती है. उन्होंने बताया कि यह ड्रिंक न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि एनर्जी का पावरहाउस भी है.

बाजरे की राब ज़्यादातर दो तरह से खाई जाती है

नमकीन राब: इस वर्ज़न में अदरक, भुना हुआ जीरा और छाछ का खट्टापन होता है.

मीठी राब: गुड़ और शुद्ध देसी घी से बनी यह राब शरीर को तुरंत गर्मी देती है.

बाजरा: सर्दियों का पावरहाउस

बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसे उगने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है. राजस्थान की कड़ाके की ठंड में बाजरा शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और आयरन की कमी को रोकने में मदद कर सकता है.

सेहत के लिए रबड़ी क्यों जरूरी है?

अदरक और अजवाइन से बनी रबड़ी सर्दी और खांसी से लड़ने में बहुत मददगार हो सकती है.

क्योंकि यह छाछ को फर्मेंट करके बनाई जाती है, इसलिए यह पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छी हो सकती है.

इसमें फाइबर ज़्यादा होने के कारण इसे पीने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है.

इसे घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप भी भाग्यश्री की तरह इस सर्दियों के खास ड्रिंक का मज़ा लेना चाहते हैं, तो बाजरे के आटे को छाछ में घोलकर धीमी आंच पर पकाएं. जब यह गाढ़ा हो जाए, तो भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और सूखा अदरक पाउडर डालें. इसे रात के खाने से पहले या नाश्ते के साथ गर्म पीने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है.