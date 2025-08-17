सावधान! प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते वक्त न करें ये गलतियां, वरना हो सकता हैं आपकी जान को खतरा

Pressure Cooker Mistakes: भारतीय रसोई में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है इसके अंदर खाना काफी जल्दी बनता है साथ ही गैस और समय की भी काफी ज्यादा बचत हो जाती है, लेकिन कई बार आपको यह नहीं पता होगा कि प्रेशर कुकर का गलत तरीके इस्तेमाल करने से वह फट भी सकता है और आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। अक्सर लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते वक्त छोटी-छोटी गलतियां करते हैं जिसका नतीजा काफी ज्यादा गंभीर हादसे का रूप ले लेता है। कई बार कुकर फटने या प्रेशर कुकर की लीकेज की वजह से लोग अस्पताल तक पहुंच जाते हैं।

प्रेशर कुकर का ज्यादा भरना बन सकता है आपके लिए एक बड़ा खतरा

बहुत सारे लोग जल्दी-जल्दी काम निपटाना के चक्कर में प्रेशर कुकर को हद से ज्यादा भर देते हैं जिसके कारण उसमें भाप निकलने की जगह कम होती है और प्रेशर कुकर का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में सिटी पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और कुकर फटने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप इसमें दाल या चावल या कोई भी लिक्विड चीज ज्यादा भर देते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें कुकर में खाना बनाते वक्त इन सब चीजों का काफी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुकर की में सामान कुकर के अकॉर्डिंग ही भरना चाहिए।



सिटी और रबर रिंग का सही तरीके से करना चाहिए इस्तेमाल और उसकी देखभाल

कुकर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसकी सिटी और उसकी रबर रिंग होती है। अगर यही दोनों खराब हो तो प्रेशर कुकर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है और उसमें से भाप लीक होने लगती है यह और एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। कई लोग सालों तक कुकर का इस्तेमाल करते रहते हैं और उसकी रबड़ बदलना भूल जाते हैं ऐसा माना जाता है कि हर 6 से 8 महीने में कुकर की रिंग बदल देनी चाहिए और सिटी को टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह की गंदगी ना हो।

गरम कुकर खोलने की फुल गलती से भी ना करें

अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुकर को गैस से उतार कर तुरंत खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन यह आपके लिए खतरा बन सकता है क्योंकि उसे समय कुकर में प्रेशर बचा हुआ होता है। जैसी ही आप ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं तो गर्म भाप या खाना बाहर निकलता है और आपको जला सकता है या गंभीर चोट दे सकता है। हमेशा हमें कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने या फिर उसका प्रेशर पूरी तरीके से खत्म होने का इंतजार करना चाहिए।

कुकर की साफ सफाई और उसकी देखभाल होती है बेहद जरूरी

अगर आप भी एक कुकर को काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं तो आपको उसकी देखभाल करना काफी जरूरी होता है। हर बार इस्तेमाल करने से पहले कुकर को अच्छी तरीके से धोएं और सूखा लें ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना रह जाए और टाइम टू टाइप अपने कुकर के हैंडल और स्क्रू की जांच भी कर ले। अगर आपका कुकर काफी ज्यादा पुराना हो चुका है तो आपको नया खरीदने की जरूरत हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है