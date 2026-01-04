Home > लाइफस्टाइल > Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी

Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी

Avocado Paratha Recipe: एवोकाडो पराठा गेहूं, हरी सब्जियों और एवोकाडो से बना पौष्टिक नाश्ता है. ये बनाना आसान है, स्वाद में अच्छा लगता है और दही या चटनी के साथ गरमागरम परोसा जा सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 4, 2026 5:10:57 PM IST

Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी


Avocado Paratha Recipe: एवोकाडो अब भारत में भी धीरे-धीरे लोगों की रसोई में जगह बना रहा है. आमतौर पर लोग इसे सलाद या टोस्ट के रूप में खाते हैं, लेकिन भारतीय खाने में नए प्रयोग करना हमेशा से पसंद किया जाता रहा है. इसी कड़ी में एवोकाडो से बना पराठा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो स्वाद के साथ पोषण भी देता है.

You Might Be Interested In

सुबह के समय ऐसा भोजन अच्छा माना जाता है जो पेट भरे, शरीर को ऊर्जा दे और भारी भी न लगे. एवोकाडो पराठा गेहूं, हरी सब्जियों और अच्छे फैट का मिश्रण है. सर्दियों में जब हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, तब ये पराठा और भी फायदेमंद बन जाता है.

 एवोकाडो के पोषक तत्व

एवोकाडो में फाइबर, प्रोटीन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. इसमें विटामिन सी और ई भी होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं. इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट होता है, जो दिल और पाचन से जुड़ी सेहत में मदद करता है.

You Might Be Interested In

 पराठे के लिए जरूरी सामग्री

 गेहूं का आटा – 2 कप
 पका हुआ एवोकाडो – 1 मध्यम आकार
 हरी सब्जियां (मेथी, पालक, बथुआ) – 1 कप बारीक कटी हुई
 हरी मिर्च – 1 (इच्छानुसार)
 जीरा पाउडर – आधा छोटा चम्मच
 काली मिर्च – एक चौथाई छोटा चम्मच
 नमक – स्वादानुसार
 घी या तेल – सेंकने के लिए
 नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

 एवोकाडो पराठा बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च और कटी हुई हरी सब्जियां मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें और उसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

दूसरी ओर एवोकाडो को छीलकर अच्छे से मैश कर लें. चाहें तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं. अब गूंथे हुए आटे की लोइयां बना लें. हर लोई को हल्का सा फैलाकर उसमें एवोकाडो की स्टफिंग भरें और किनारे बंद कर दें.

लोई पर सूखा आटा लगाकर धीरे-धीरे पराठा बेलें. गरम तवे पर पराठा डालें और हल्की आंच पर दोनों तरफ से सेंकें. जरूरत अनुसार थोड़ा सा घी या तेल लगाएं. पराठा सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो उतार लें.

 परोसने का तरीका

एवोकाडो पराठा गरमा-गरम खाने में ज्यादा अच्छा लगता है. इसे सादे दही या पुदीने की चटनी के साथ परोसा जा सकता है. ये नाश्ते या हल्के खाने के लिए एक सरल और पौष्टिक ऑप्शन है.

You Might Be Interested In
Tags: Avocado BenefitsAvocado Paratha RecipeEasy Paratha RecipeHealthy Winter Breakfasthome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026
Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी
Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी
Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी
Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी