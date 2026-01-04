Avocado Paratha Recipe: सिर्फ टोस्ट नहीं एवोकाडो पराठा भी होता है दमदार, एक बार खाया तो बार-बार लपलपाएगी जीभ, जानें रेसिपी

Avocado Paratha Recipe: एवोकाडो अब भारत में भी धीरे-धीरे लोगों की रसोई में जगह बना रहा है. आमतौर पर लोग इसे सलाद या टोस्ट के रूप में खाते हैं, लेकिन भारतीय खाने में नए प्रयोग करना हमेशा से पसंद किया जाता रहा है. इसी कड़ी में एवोकाडो से बना पराठा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो स्वाद के साथ पोषण भी देता है.

सुबह के समय ऐसा भोजन अच्छा माना जाता है जो पेट भरे, शरीर को ऊर्जा दे और भारी भी न लगे. एवोकाडो पराठा गेहूं, हरी सब्जियों और अच्छे फैट का मिश्रण है. सर्दियों में जब हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, तब ये पराठा और भी फायदेमंद बन जाता है.

एवोकाडो के पोषक तत्व

एवोकाडो में फाइबर, प्रोटीन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. इसमें विटामिन सी और ई भी होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं. इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट होता है, जो दिल और पाचन से जुड़ी सेहत में मदद करता है.

पराठे के लिए जरूरी सामग्री

गेहूं का आटा – 2 कप

पका हुआ एवोकाडो – 1 मध्यम आकार

हरी सब्जियां (मेथी, पालक, बथुआ) – 1 कप बारीक कटी हुई

हरी मिर्च – 1 (इच्छानुसार)

जीरा पाउडर – आधा छोटा चम्मच

काली मिर्च – एक चौथाई छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

घी या तेल – सेंकने के लिए

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

एवोकाडो पराठा बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च और कटी हुई हरी सब्जियां मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें और उसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

दूसरी ओर एवोकाडो को छीलकर अच्छे से मैश कर लें. चाहें तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं. अब गूंथे हुए आटे की लोइयां बना लें. हर लोई को हल्का सा फैलाकर उसमें एवोकाडो की स्टफिंग भरें और किनारे बंद कर दें.

लोई पर सूखा आटा लगाकर धीरे-धीरे पराठा बेलें. गरम तवे पर पराठा डालें और हल्की आंच पर दोनों तरफ से सेंकें. जरूरत अनुसार थोड़ा सा घी या तेल लगाएं. पराठा सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो उतार लें.

परोसने का तरीका

एवोकाडो पराठा गरमा-गरम खाने में ज्यादा अच्छा लगता है. इसे सादे दही या पुदीने की चटनी के साथ परोसा जा सकता है. ये नाश्ते या हल्के खाने के लिए एक सरल और पौष्टिक ऑप्शन है.