1 किलो घी की कीमत सिर्फ ₹600? हो जाएं सावधान! नकली घी खा रहे हैं आप?

आज के समय में जब हम घी खरीदने जाते हैं, तो अक्सर मार्केट में 1 लीटर घी का दाम ₹600–700 तक होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर घी बनाने की वास्तविक लागत लगभग ₹1,100 है?

घी बनाने की प्रक्रिया और लागत

घी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध की जरुरत होती है मार्केट में उपलब्ध होने वाले फुल क्रीम दूध में करीब 6% फैट होता है. अगर मान लिया जाए की जितना प्रतिशत दूध में फैट है उतना प्रतिशत ही दूध से घी निकलेगा इस लिहाज से 6% फैट वाले दूध से 1 लीटर घी बनाने के लिए लगभग 16 लीटर दूध की जरूरत होगी. बाजार में फुल क्रीम वाले दूध की कीमत औसतन ₹65 प्रति लीटर मानें, तो केवल कच्चे दूध की लागत के हिसाब से 1 लीटर घी की लागत लगभग ₹1,100 आती है.

नोट: ध्यान देने वाली बात यह है कि, इस ₹1,100 में पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ब्रांड का मुनाफ़ा और विज्ञापन खर्च शामिल नहीं किया गया है.

मार्केट प्राइस और कंपनियों की रणनीति

सोचिए, फिर भी बाजार में घी अक्सर ₹600–700 में बिकता है. यह कैसे संभव है? इसका जवाब है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग.

कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, जिससे उन्हें कच्चे माल पर छूट मिलती है.

कभी-कभी कंपनियां छोटा मुनाफ़ा लेकर ज्यादा बिक्री करने की रणनीति अपनाती हैं.

कस्टमर के लिए जागरूकता

अगर आप सस्ते में अच्छा घी खरीदना चाहते हैं, तो ब्रांडेड और लोकल विकल्पों की तुलना करें.

पैकेजिंग के अलावा, कच्चे दूध की गुणवत्ता और फैट प्रतिशत पर ध्यान दें.

हमेशा रिटेल मार्केट की कीमत और वास्तविक उत्पादन लागत के बीच अंतर समझकर खरीदारी करें.

अक्सर हम ब्रांड और मार्केटिंग के प्रभाव में आकर ज्यादा भुगतान कर देते हैं. अगर हम थोड़ी जागरूकता रखें और घी के सही विकल्प और वास्तविक लागत को समझें, तो हम स्मार्ट खरीदारी कर सकते हैं.