वृंदावन में आश्रम उद्घाटन, मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर विचार साझा किए

नई दिल्ली, मार्च 26: डॉ. अभिषेक वर्मा की पहल पर वृंदावन में जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण; मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की उठाई बात

वृंदावन, 24 मार्च 2026: शिवसेना (NDA) गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभिषेक वर्मा द्वारा आयोजित जीवन दीप आश्रम, वृंदावन के उद्घाटन समारोह ने राष्ट्रीय और सामाजिक विमर्श को नई दिशा दी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे।

महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में स्थापित इस आश्रम का लोकार्पण पूज्य संतों, वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों और विशिष्ट उपस्थितजनों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि तथा साध्वी ऋतंभरा की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया।

अपने संबोधन में मोहन भागवत ने भारत की जनसंख्या नीति की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए संतुलित सामाजिक विकास के लिए तीन बच्चों के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने अवैध घुसपैठ को गंभीर चुनौती बताते हुए समाज से सजग रहने, घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें रोजगार न मिलने देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि आश्रम केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि समाज, संस्कार और राष्ट्रीय चेतना को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

यह आयोजन वृंदावन की पावन भूमि पर सेवा, सनातन मूल्यों और राष्ट्रचिंतन के संगम के रूप में उभरा।

समारोह के अंत में डॉ. अभिषेक वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मोहन भागवत, पूज्य संत समाज और सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा इस अवसर को आशीर्वादमय और स्मरणीय बनाने के लिए सभी का अभिनंदन

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