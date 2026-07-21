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Artificial Jewellery Cancer Risk: ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, पहनने से हो रहा है कैंसर? रिसर्च में बड़ा खुलासा

Artificial Jewellery Cancer Risk: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा कैडमियम मिलावट की रिपोर्ट संडे टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में छपी थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसी अंगूठियां, नेकलेस और इयररिंग्स बेच रहे थे जिनमें रिकमेंडेड कैडमियम कंटेंट से 9000 गुना ज़्यादा कैडमियम था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 21, 2026 5:27:35 PM IST

आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कैंसर का खतरा
आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कैंसर का खतरा


Artificial Jewellery Cancer Risk: कहा जाता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे नेकलेस, अंगूठी और इयररिंग्स के लंबे समय तक इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मिलने वाली ज्वेलरी की, जिसमें बताई गई मात्रा से 9,000 गुना ज़्यादा कैडमियम होता है. यह मामला UK का है, जहाँ ऑनलाइन और लोकल मार्केट में मिलने वाली नकली ज्वेलरी में कैडमियम या लेड की मिलावट पाई गई. यहाँ कैडमियम कंटैमिनेशन लिमिट 0.01 तय की गई थी, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे.

असल में ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है. पल भर में सामान घर पर डिलीवर होना एक शानदार सुविधा है. चाहे घर का किराने का सामान हो या दवा जैसी रोजमर्रा की चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है. ज्वेलरी भी इसी लिस्ट में शामिल है. ऐसी मिलावट से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. जानें रिसर्च क्या कहती है.

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रिसर्च में क्या पता चला?

आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा कैडमियम मिलावट की रिपोर्ट संडे टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में छपी थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसी अंगूठियां, नेकलेस और इयररिंग्स बेच रहे थे जिनमें रिकमेंडेड कैडमियम कंटेंट से 9000 गुना ज़्यादा कैडमियम था. UK में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में 0.01 परसेंट से ज़्यादा कैडमियम नहीं होना चाहिए.

इसके मुताबिक, अगर कोई प्रोडक्ट 925 सिल्वर से बना है, तो उसमें 92.5 परसेंट ज़हरीले मेटल की मिलावट थी. असल में, अंगूठियां 925 सिल्वर, या 92.5 परसेंट सिल्वर से बनी बताकर बेची जा रही थीं, जबकि अंगूठी का 92 परसेंट हिस्सा कैडमियम था.

दूसरी ओर, एक ब्रेसलेट में रिकमेंडेड कैडमियम कंटेंट से 3300 गुना ज़्यादा कैडमियम था. जांच के बाद इन प्रोडक्ट्स को वापस ले लिया गया, लेकिन मिलावट का यह लेवल बहुत खतरनाक है.

कैंसर और किडनी-लिवर की बीमारी का खतरा

UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि किसी भी रूप में कैडमियम का लंबे समय तक इस्तेमाल न केवल कैंसर बल्कि किडनी और लिवर की बीमारियों का कारण बन सकता है. किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर क्रिस्टर हॉगस्ट्रैंड ने द संडे टाइम्स को बताया कि ऐसे हेवी मेटल किडनी कैंसर का कारण बन सकते हैं. लिवर को नुकसान पहुंचाने के अलावा, ये चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस का कारण भी बन सकती हैं, जो हड्डी तोड़ने वाली बीमारी है.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के खतरे

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की ज्वेलरी इयररिंग्स से ज़्यादा खतरा पैदा करती है. असल में, कान छिदवाने के बाद, वे सीधे स्किन के संपर्क में आती हैं, जिससे टॉक्सिक मेटल शरीर में जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इसलिए, हेवी मेटल की मिलावट का लेवल चिंता की बात है.

Tags: Artificial JewelleryCancer
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