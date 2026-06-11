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गुलाब के पौधे पर नहीं आ रहे फूल? इस तरह से करिये देखभाल, कुछ दिन में फूल से लद जाएगा पौधा

कई बार गुलाब का पौधा घर में लगाने के बाद कुछ समय बाद पौधे में फूल आना बंद हो जाते हैं या कभी-कभी पौधे पर फूल आते ही नहीं. आइये जानते हैं कि इसका क्या कारण है और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 11, 2026 5:47:14 PM IST

गर्मी में कमजोर हो रहा गुलाब का पौधा?
गर्मी में कमजोर हो रहा गुलाब का पौधा?


Gardening Tips: गार्डनिंग का शौक़ीन लगभग हर इंसान अपने बगीचे में गुलाब का फूल जरूर लगाता है. अपनी खूबसूरती और मनमोहक खुशबू की वजह से यह फूलों का सरताज है. 

लेकिन कई बार गुलाब का पौधा घर में लगाने के बाद कुछ समय बाद पौधे में फूल आना बंद हो जाते हैं या कभी-कभी पौधे पर फूल आते ही नहीं. आइये जानते हैं कि इसका क्या कारण है और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है. 

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सही प्रूनिंग करना जरूरी

गुलाब के पौधे में फूल पाने के लिए सबसे जरूरी है सही टाइम पर प्रूनिंग करना. जब पौधे की डालियां पुरानी हो जाती हैं, तो वे पौधे से एक्स्ट्रा पोषण सोखती रहती हैं, जिससे नई कलियां बनना मुश्किल हो जाता है. इसलिए पौधे की जो डालियां सूख चुकी हों या जिन पर काले धब्बे आ गए हों; उन्हें 45 डिग्री के एंगल से काट दें. साथ ही, जब कोई फूल सूख जाए तो तीन या पांच पत्तियों सहित उस संबंधित टहनी को काट दें. इससे उस स्थान पर नई और मजबूत टहनी आएगी, जिनमें बड़े आकार के फूल खिलेंगे. 

पोषक तत्वों से भरपूर खाद

किसी भी पौधे के पूर्ण विकास के लिए उचित पोषण की जरूरत होती है, जिसके लिए पौधे को खाद दी जाती है. गुलाब के पौधे को महीने में एक बार गोबर की खाद दें और साथ ही पोटेशियम और फॉस्फोरस की आपूर्ति के लिए केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर गमले की मिट्टी में मिलाएं. बता दें कि गुलाब के पौधे के लिए अम्लीय मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है. इसके लिए इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को अच्छी तरह धोकर और सुखाकर मिट्टी में डाला जा सकता है. ये छोटे-छोटे उपाय गुलाब के पौधे को फूलों से भर देंगे. 

धूप और पानी 

किसी भी पौधे को फलने-फूलने के लिए सही मात्रा में धूप और पानी की जरूरत होती है. पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे रोज कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप जरूर मिले. सही धूप मिलने से पौधे पर कलियां जल्दी आने लगती हैं. इसके अलावा गुलाब के पौधे की मिट्टी में नमी भी उचित मात्रा में होनी चाहिए. गमले में तब पानी दें, जब ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी सूखी हो. 

Tags: gardening tipslifestyle
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