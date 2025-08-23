Home > लाइफस्टाइल > क्या आपके घर के गद्दे और बर्तन बन सकते हैं आपके लिए खतरा? जानें कब बदलना हैं जरुरी

क्या आपके घर के गद्दे और बर्तन बन सकते हैं आपके लिए खतरा? जानें कब बदलना हैं जरुरी

अक्सर गद्दे, तकियों में धूल, पसीने, डेड स्किन और पालतू जानवरों के बाल इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह अगर बर्तनों को काफी लंबे तक तक इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 23, 2025 18:57:33 IST

हमारे घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में गद्द, तकिए और बर्तन जरूर आते हैं,लेकिन अक्सर हम उनकी सफाई और समय- समय पर उन्हें बदलते नही  हैं। अक्सर गद्दे, तकियों में धूल, पसीना, डेड स्किन और पालतू जानवरों के बाल इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह अगर बर्तनों को काफी लंबे तक तक इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम छोटी-छोटी लापरवाही करेंगे तो हमारी हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ेगा। समय रहते हमें साफ सफाई और बदलाव करने चाहिए ताकि एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, पेट की बीमारियों से बचा जा सके इसलिए हमें रोजाना साफ सफाई ही नहीं बल्कि समय-समय पर इन चीजों को बदलना भी चाहिए। 

गद्दे और तकिये को कितने दिनों में बदलना होता है जरूरी

गद्दे और तकिये में अक्सर पसीना धूल और डेट स्किन जमा हो जाती है और जिसके कारण हमें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।  गद्दे को लगभग 2-3 साल में बदल देना चाहिए वही तकिया को लगभग 1 या 2 साल में ही बदलना चाहिए।  इसके अलावा हमें तकिये और गड्डो के कवर्स को हफ्ते में एक बारी धो देना चाहिए।  यह छोटे-छोटे कदम हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं जिन लोगों को एलर्जी या साँस लेने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए हमें गद्दे और पिलो को काफी जल्दी बदलना चाहिए। 

बर्तनों को बदलने पर देना चाहिए ध्यान

बर्तनों को साफ रखना हमारी हेल्थ और घर के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है प्लास्टिक, स्टील और मिट्टी के बर्तन अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अच्छे से धोना चाहिए अगर आपने उन्हें अच्छे से नहीं धोते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।  स्टील के बर्तनों को लगभग 1 या 2 साल में बदल देना चाहिए वही प्लास्टिक के कंटेनर्स को हमें 1 साल से अधिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया पनप सकते हैं।  बर्तन धोते समय हमें हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और समय-समय पर उनका स्टोरेज भी बदल देना चाहिए। 

साफ सफाई के लिए आप भी अपना सकते है ये आसान तरीके 

आपको चीजों को समय पर बदलना ही काफी नहीं होता है बल्कि रोजाना उनकी सफाई पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गद्दे और तकियों को हमें धूप में सुखना चाहिए वही बर्तनों को हमें अच्छे से गर्म पानी से धुलना चाहिए और ढक कर ही रखना चाहिए,  ताकि हमारी हेल्थ पर कुछ भी नेगेटिव असर ना पड़े। घर में बैक्टीरिया और धूल का खतरा कम करने के लिए आप साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्तन धोते समय आप ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह  बर्तनों के कोनों में कोई गंदगी जमा न रह जाए। 

