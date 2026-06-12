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कहीं आप भी गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे अपना वेट? फिटनेस कोच ने बताया वजन मापने का राइट टाइम!

खान-पान, पानी, हार्मोन, नमक का सेवन, व्यायाम और यहां तक ​​कि दिन का समय जैसे कारक वजन मापने वाली मशीन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. यही कारण है कि फिटनेस कोच ऋचा का कहना है कि एक बार वजन मापना पूरी सच्चाई नहीं बताता.

By: Shivangi Shukla | Published: June 12, 2026 8:51:32 PM IST

कहीं आप भी गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे अपना वेट (P.C. unsplash)
कहीं आप भी गलत समय पर तो नहीं चेक कर रहे अपना वेट (P.C. unsplash)


वजन घटाने की कोशिश कर रहे ज्यादातर लोगों का वजन मापने वाली मशीन से प्यार और नफरत का रिश्ता होता है. कभी एक दिन वजन कम होता है और अगले ही दिन, वजन अचानक से बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई. 

लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर का वजन दिन भर में स्वाभाविक रूप से बदलता रहता है, और हर बार वजन बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपका वजन बढ़ गया है. फिटनेस कोच ऋचा वर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने खुद का वजन चेक करने के कुछ सबसे खराब समय और उन रीडिंग के भ्रामक होने के कारणों के बारे में बताया है. आइये जानते हैं किस-किस टाइम वेट चेक करने से बचना चाहिए.

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खाने या पीने के तुरंत बाद

पेट में मौजूद अतिरिक्त भोजन और पानी से आपका वजन तुरंत बढ़ सकता है. फिटनेस कोच का कहना है कि खाना खाने के तुरंत बाद बढ़ा वजन फैट में वृद्धि नहीं है- बल्कि केवल अस्थायी वजन वृद्धि है. इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद वजन नहीं चेक करना चाहिए.

मासिक धर्म के दौरान

महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण पेट फूलना और शरीर में पानी जमा होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए कुछ दिनों तक वजन मापने वाली मशीन में वजन अधिक दिखना आम बात है. इसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए.

शराब पीने के बाद

शराब शरीर में पानी की मात्रा को प्रभावित कर सकती है, जिससे आपका वजन अस्थायी रूप से बढ़ या घट सकता है. किसी भी स्थिति में, यह वास्तविक वसा हानि या वृद्धि को नहीं दर्शाता है, इसलिए शराब पीने के बाद भी वजन नहीं नापना चाहिए.

कसरत के तुरंत बाद

एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आने की वजह से शरीर से पानी कम हो जाता है, जिससे वजन कम लग सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उतनी चर्बी जला दी है, इसलिए वर्कआउट के तुरंत बाद वेट चेक नहीं करना चाहिये.

दिन के अलग-अलग समय पर

आपके वजन में सुबह से रात तक स्वाभाविक रूप से बदलाव होता है, जो आपके भोजन, तरल पदार्थ, गतिविधि और यहां तक ​​कि नमक के सेवन पर भी निर्भर करता है. इसलिए दिन में कई बार वेट चेक नहीं करना चाहिए.

नमकीन भोजन के बाद

पिज्जा, चिप्स और अन्य नमकीन खाद्य पदार्थ आपके शरीर में अतिरिक्त पानी जमा कर सकते हैं, जिससे वजन में अस्थायी वृद्धि हो सकती है. इन्हें खाने के बाद भी वेट चेक नहीं करना चाहिए.

चीट मील या हाई-कार्ब वाले खाने के बाद

कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों में अतिरिक्त पानी जमा करते हैं. इससे बिना वास्तविक फैट वृद्धि के भी एक-दो दिन के लिए आपका वजन बढ़ सकता है.

वजन चेक करने का सही समय 

फिटनेस कोच के अनुसार, वजन मापने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, बाथरूम जाने के बाद और कुछ भी खाने-पीने से पहले. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार एक ही रूटीन का पालन करें. लगातार वजन पर नज़र रखने से आपको अपनी प्रगति की बेहतर जानकारी मिलती है. नियमित रूप से एक ही समय पर वेट चेक करें और वीकली रिपोर्ट देखें.

Tags: healthlifestyle
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