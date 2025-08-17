Home > लाइफस्टाइल > प्याज और आसुंओं का क्या हैं कनेक्शन? क्यों काटते वक्त छलकते हैं आसूं, जानें इसकी वजह

प्याज काटते हैं तो उसे समय प्याज की सेल्स टूट जाते हैं और एक खास तरह का कंपाउंड बाहर आता है। जिस कंपाउंड को सिन-प्रोपेनेथियल-एस-ऑक्साइड कहते हैं। प्याज को काटने से प्याज का रस निकलता हैं और उससे एक कंपाउंड निकलता है जो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और तुरंत रिएक्ट करता है और हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम आंखों से आंसू निकलना शुरू कर देता है।

Why nions make you cry: प्याज हमारे सभी की रसोई का अहम हिस्सा माना जाता है यह हर डिश में जान डाल देता है चाहे सब्जी हो या फिर सलाद प्याज हर जगह इम्पोर्टेन्ट हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और इस समस्या से बचने के लिए हर बार लोग नए-नए तरीके बताते हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि प्याज काटने से आपके आंसू क्यों छलकते हैं इसके पीछे एक मजेदार कारण हो सकता है। 

प्याज में छुपा होता है एक खास कंपाउंड

प्याज काटते हैं तो उसे समय प्याज की सेल्स टूट जाते हैं और एक खास तरह का कंपाउंड बाहर आता है। जिस कंपाउंड को सिन-प्रोपेनेथियल-एस-ऑक्साइड कहते हैं और जब यह हवा में घुलता है तो हमारी सांसों तक पहुंचता है और वहां पर मौजूद पानी के साथ मिलकर एसिड बना देता है जिसके कारण हमारी आंखों में में जलन होती है और हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। 

शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम आंखों से आंसू निकलना करता है शुरू

प्याज को काटने से प्याज का रस निकलता हैं और उससे एक कंपाउंड निकलता है जो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और तुरंत रिएक्ट करता है और हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम आंखों से आंसू निकलना शुरू कर देता है, ताकि जलन पैदा करने वाले इस रसायन को बाहर निकाला जा सके और ऐसे में आंसू का निकलना हमारी आंखों को काफी नुकसान से बचाता है शुरू शुरू में हमें काफी परेशानी होती है लेकिन यह हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है।  

आंसुओं से जुड़ी होती है कुछ मजेदार बातें

प्याज काटने से निकलने वाले आंसू रोने वाले आंसुओं से बिल्कुल ही अलग होते हैं क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो  वह इमोशन से जुड़े हुए हार्मोन से निकलते हैं लेकिन प्याज काटने की वजह से सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है।

आंसुओं से बचने के लिए हो सकते हैं कुछ आसान उपाय

अगर आपको भी प्याज करते समय आंसू आते हैं तो आप उसके लिए कुछ आसान हैक्स अपना सकते हैं जैसे प्याज को काटने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फिर उसे पानी से धो ले।  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

