क्या गर्मियों में आपके घर भी सब्जियां सड़ रही हैं, FSSAI के नियमों का करें पालन, फ्रेश रहेंगी सब्जियां

गर्मियों के मौसम में तेज धूप और उमस की वजह से रसोई में रखी हमारी हरी सब्जियां भी बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं. सब्जियों को गलत तरीके से स्टोर करने से वो जल्दी ही सड़ने लग जाती हैं.
इसके साथ ही ठीक से स्टोर न करने पर सब्जियों में हानिकारक फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी काफी बढ़ने लगता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई (FSSAI) ने सब्जियों के रखरखाव के लिए कुछ खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित होने से बचाएंगे.
पत्तेदार सब्जियों के लिए उपाय
FSSAI की एडवाइजरी के अनुसार पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को सुरक्षित रखने का एक खास तरीका होता है. इन्हें बाजार से खरीदकर लाने के बाद अच्छी तरह से धोएं और सुखा लें. इसके बाद इन्हें किसी साफ ‘पेपर टॉवल’ या सूती कपड़े में लपेटकर रखें. यह उपाय सब्जियों को सड़ने से बचाएगा. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सब्जियों को लपेटने के लिए भूलकर भी अखबार का इस्तेमाल मत करियेगा.
प्लास्टिक बैग्स को कहें ‘गुडबाय’
हम अक्सर सब्जियों को बाजार से लाकर पॉलिथीन में भरकर रख देते हैं. गर्मी के मौसम में इन थैलियों के अंदर गैस और भाप बन जाती है, जिस वजह से सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं. FSSAI का कहना है कि सब्जियों को फ्रिज में रखने के लिए हमेशा जालीदार बैग का इस्तेमाल करें. इससे सब्जियों के बीच हवा का सर्कुलेशन बना रहता है. बता दें कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, गर्मियों के मौसम में आपकी सब्जियों और खाने को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज के मुख्य हिस्से का तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट होना चाहिए.
कुछ सब्जियों को रखा जाता है फ्रिज से बाहर
ज्यादातर लोग कोई भी सब्जी बाजार से लाने के बाद उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं, जबकि कई सब्जियों को फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं होती. उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखना ही सही होता है. आलू, प्याज, टमाटर और खीरे जैसी सब्जियों को फ्रिज में रखने के बजाय कमरे के रूम टेम्परेचर पर खुले में रखना चाहिए, इससे ये ज्यादा समय तक खराब नहीं होते हैं.