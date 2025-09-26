रोटी पर घी लगाने से बढ़ता है मोटापा, जाने आखिर क्या है इसके पीछे का सच?
रोटी पर घी लगाने से बढ़ता है मोटापा, जाने आखिर क्या है इसके पीछे का सच?

Ghee And Weight Gain: रोटी पर घी लगाने से बढ़ता है मोटापा बढ़ता है या घटता है, इसको लेकर कापी धारणाएं हैं. चलिए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की इसपर क्या राय है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 26, 2025 9:54:09 PM IST

Applying ghee on roti
Applying ghee on roti

Ghee Chapati Increase Fat: जब वज़न घटाने की बात आती है, तो लोग सबसे पहले घी और तेल का सेवन कम कर देते हैं. वज़न कम करने के लिए लोग घी लगी रोटी भी खाना बंद कर देते हैं. तो क्या घी लगी रोटी में वाकई इतना फैट होता है कि यह आपके वज़न को प्रभावित कर सकता है? आज इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि वज़न घटाने की अपनी यात्रा में घी लगी रोटी को शामिल न करना सही है या गलत. चलिए जान लेते हैं कि इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं?

घी वाली रोटी से वजन बढ़ाता है या घटाता 

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि घी लगी रोटियों और वज़न बढ़ने के बीच कोई संबंध नहीं है. यह सिर्फ़ एक मिथक है. दरअसल, घी लगी रोटियां खाने से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे आपका ब्लड शुगर (blood sugar) भी नियंत्रित रहता है.

इसके अलावा घी में विटामिन ए (vitamin a), विटामिन ई (vitamin e), विटामिन के 2 के साथ घी में कैल्शियम और ओमेगा 3 (omega-3) जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता हैं.

घी का सेवन करने से कई परेशानियां होगीं दूर

घी खाने से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है. इसके अलावा हार्मोन्स को भी संतुलित रखता है. पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों को घी ज़रूर खाना चाहिए. इसलिए, घी लगी रोटी खाने की सदियों पुरानी परंपरा को न छोड़ें, बल्कि इसे जारी रखें. यह आपके लिए सेहतमंद है. इसलिए, अब से यह सोचना छोड़ दें कि घी लगी रोटी खाने से वज़न बढ़ता है.

(Disclaimer: इस में केवल सामान्य जानकारी प्रदान की गई है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है)

