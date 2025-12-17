Home > लाइफस्टाइल > अनन्या पांडे ने अर्पिता मेहता के लहंगे में बांधनी ट्रेंड को फिर से बना दिया शादी का सुपरहिट फैशन, आप भी जरूर करें ट्राय

Ananya Panday Bandhani Lehenga: अनन्या पांडे ने अर्पिता मेहता के पीले बंधनी लहंगे में पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल का खूबसूरत मेल दिखाया. सादा मेकअप, गोल्ड ज्वैलरी और हल्का डिजाइन इसे शादी और फेस्टिव मौकों के लिए परफेक्ट बनाता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 17, 2025 2:52:38 PM IST

Ananya Panday Bandhani Lehenga: अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने आने वाले फिल्म प्रमोशन के लिए एक बेहद सुंदर और आकर्षक लुक अपनाया. उनका ये हैंडक्राफ्टेड आउटफिट बहुत ही सरल और स्वाभाविक दिखता है, जो दिन के समय पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसे देखकर कई तारीफें मिलना तय है.

अनन्या ने पीले रंग का बंधनी-इंस्पायर्ड लहंगा सेट पहना. इस लहंगे का डिजाइन साफ-सुथरी लाइनें और मुलायम टेक्सचर के साथ बेहद संतुलित था. स्ट्रेट-फिट लहंगे की स्कर्ट में आसानी से फ्लो था और उसकी कमर पर किए गए डिजाइन ने लुक को त्योहार जैसा बना दिया, लेकिन ज्यादा भारी या ओवरबोर्ड नहीं.

मॉडर्न भारतीय स्टाइल का तड़का

अनन्या अब मॉडर्न भारतीय ड्रेसिंग की ओर झुकाव रखती हैं. उन्होंने अरपिता मेहता के कलेक्शन का आउटफिट चुना, जो ग्लैमरस और संतुलित लग रहा था. उनके इस लुक में युवा ऊर्जा के साथ आरामदायक और स्टाइलिश एस्थेटिक्स भी झलक रही थी.

चमकीले पीले रंग को प्राकृतिक रोशनी ने और भी खूबसूरती से उभारा. इस रंग ने कैमरे खुशी का अहसास पैदा किया. अनन्या ने इस लुक को एक स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो साफ-सुथरी लाइनें और फिटेड सिलीहूट दिखा रहा था.

 एक्सेसरीज और ज्वैलरी

उनकी ज्वैलरी को बहुत ही सोच-समझकर चुना गया था. उन्होंने गोल्ड-टोन जुमके और स्टैक्ड चूड़ियां पहनीं, जो एक हल्के वेडिंग मूड की झलक देती हैं. सोने की रंगत ने पूरे लुक में शानदार बनाया और पहनावे को और भी आकर्षक बना दिया.

 मेकअप और हेयरस्टाइल

अनन्या ने अपने नेचुरल ग्लो को बनाए रखा. चेहरे पर हल्का पीच ब्लश, स्लीक कोहल और ग्लॉसी न्यूड लिप्स उनके लुक को पूरा कर रहे थे. खुले सॉफ्ट कर्ल्स और सिंपल बिंदी ने ट्रेडिशनल टच भी दिया. कुल मिलाकर उनका मेकअप और स्टाइलिंग बहुत ही सोच-समझकर किया गया था.

ये लुक खासकर युवा वर्ग को आकर्षित करता है. ये आउटफिट उन सभी ब्राइड्समेड्स और युवा लड़कियों के लिए परफेक्ट है, जो स्टाइलिश, मॉडर्न और साधारण लेकिन ग्लैमरस ड्रेसिंग चाहती हैं.

 

