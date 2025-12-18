वंतारा विज़िट में अनंत अंबानी ने दी मेस्सी को ₹10.9 करोड़ की घड़ी, यहां देखें फुटबॉल के सुपरस्टार का अल्ट्रा-लग्ज़री वॉच कलेक्शन

Lionel Messi Watch Collection: लियोनेल मेस्सी की हाल की भारत यात्रा ने फुटबॉल के सबसे बड़े नामों में से एक की मौजूदगी से कहीं ज़्यादा ध्यान खींचा. वंतारा में अपने समय के दौरान, अर्जेंटीना के सुपरस्टार को अनंत अंबानी से एक बहुत ही दुर्लभ लग्ज़री घड़ी मिली – एक ऐसा तोहफ़ा जिसने तुरंत मेस्सी के पहले से ही मौजूद शानदार घड़ी कलेक्शन पर दुनिया भर का ध्यान खींचा.

जिस घड़ी की बात हो रही है, वह है रिचर्ड मिल RM 003-V2 GMT टूरबिलन “एशिया एडिशन”, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत ₹10.9 करोड़ (लगभग USD 1.1–1.2 मिलियन) है. दुनिया भर में इसके सिर्फ़ 12 पीस बनाए गए हैं, यह घड़ी रिचर्ड मिल के अब तक बनाए गए सबसे एक्सक्लूसिव मॉडल्स में से एक है. देखने वालों ने गौर किया कि मेस्सी बिना घड़ी पहने सैंक्चुअरी पहुंचे थे और बाद में उन्हें RM 003-V2 पहने हुए देखा गया, जिससे तोहफ़े की पुष्टि हुई और घड़ी और खेल जगत में व्यापक चर्चा शुरू हो गई.

अनंत अंबानी की ओर से रिचर्ड मिल का तोहफ़ा

RM 003-V2 “एशिया एडिशन” रिचर्ड मिल के शुरुआती और खास डिज़ाइनों में से एक है. काले कार्बन केस से बनी इस घड़ी में एक स्केलेटनाइज़्ड डायल है जो इसके अत्यधिक जटिल मैकेनिक्स को दिखाता है, जिसमें एक टूरबिलन और GMT फ़ंक्शन शामिल है. हल्का होने के साथ-साथ तकनीकी रूप से भी यह घड़ी ब्रांड की परफॉर्मेंस-फर्स्ट फिलॉसफी को दर्शाती है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मेस्सी की अपनी एथलेटिक विरासत के साथ मेल खाता है. अनंत अंबानी का इतनी दुर्लभ घड़ी तोहफ़े में देने का फ़ैसला इस इशारे के प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित करता है. हाई होरोलॉजी की दुनिया में, इस कैलिबर की घड़ियाँ सिर्फ़ लग्ज़री एक्सेसरीज़ नहीं होतीं; वे पहुँच, विश्वास और दुर्लभता के प्रतीक होती हैं.

रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना “ले मैन्स”

लियोनेल मेस्सी की सबसे पहचानी जाने वाली घड़ियों में से एक रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना “ले मैन्स” है, जिसका रेफरेंस 126528LN है. 18k पीले सोने से बनी यह 40mm की घड़ी 24 आवर्स ऑफ़ ले मैन्स एंड्योरेंस रेस की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जारी की गई थी. इसमें सफेद “पॉल न्यूमैन” सब-डायल के साथ एक काला डायल और टैकोमीटर स्केल पर लाल “100” के निशान वाला सेराक्रोम बेज़ेल है. रोलेक्स के कैलिबर 4132 से चलने वाली यह घड़ी 72 घंटे का पावर रिज़र्व देती है और इसे सबसे ज़्यादा कलेक्ट की जाने वाली आधुनिक डेटोना में से एक माना जाता है.

रोलेक्स GMT-मास्टर II

रोलेक्स GMT-मास्टर II मेस्सी के वॉच कलेक्शन का एक और अहम हिस्सा है. अपने लाल और नीले बेज़ेल और मज़बूत ऑयस्टर केस के लिए जानी जाने वाली यह घड़ी ग्लोबल ट्रैवल के लिए डिज़ाइन की गई है. 40mm का केस 100 मीटर तक वॉटरप्रूफ है और इसमें रोलेक्स का कैलिबर 3285 मूवमेंट है, जो सुपरलेटिव क्रोनोमीटर स्टैंडर्ड्स के लिए सर्टिफाइड है. डुअल-टाइम फंक्शनैलिटी और लगभग 70 घंटे के पावर रिज़र्व के साथ, यह उपयोगिता और क्लासिक रोलेक्स डिज़ाइन के बीच संतुलन दिखाता है.

ऑडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक “जंबो” एक्स्ट्रा-थिन

मेस्सी की ऑडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक “जंबो” एक्स्ट्रा-थिन उनके कलेक्शन का एक और शांत पहलू दिखाती है. 39mm की यह घड़ी पूरी तरह से 950 प्लैटिनम से बनी है और इसमें स्मोक्ड ग्रीन सनबर्स्ट डायल है, जो 15202 सीरीज़ के लिए एक अनोखा कॉन्फ़िगरेशन है. सफायर केसबैक से मैन्युफैक्चर कैलिबर 2121 दिखाई देता है, जिसमें 22k सोने का ऑसिलेटिंग वेट और 40 घंटे का पावर रिज़र्व है. इस घड़ी को इसके डिज़ाइन हेरिटेज और टेक्निकल रिफाइनमेंट के लिए महत्व दिया जाता है, न कि दिखावे के लिए.

पाटेक फिलिप वर्ल्ड टाइम मिनट रिपीटर

लियोनेल मेस्सी से जुड़ी सबसे जटिल घड़ियों में से एक है पाटेक फिलिप वर्ल्ड टाइम मिनट रिपीटर. 40.2mm के व्हाइट गोल्ड केस में एक ग्रैंड फ्यू क्लोइज़न एनामेल डायल है जो लेक जिनेवा पर एक स्टीमबोट को दिखाता है. इन-हाउस कैलिबर R 27 HU द्वारा संचालित, यह घड़ी वर्ल्ड-टाइम फंक्शनैलिटी को मिनट रिपीटर कॉम्प्लिकेशन के साथ जोड़ती है. इसका सेल्फ-वाइंडिंग मूवमेंट 48 घंटे तक का पावर रिज़र्व देता है, जो इसे हाउते होरोलोजरी में एक माहिर लेवल का पीस बनाता है.

पाटेक फिलिप नॉटिलस 5711/111P-001

मेस्सी को पाटेक फिलिप नॉटिलस 5711/111P-001 पहने हुए भी देखा गया है, जो सबसे दुर्लभ आधुनिक नॉटिलस रेफरेंस में से एक है. प्लैटिनम में बनी और खास तौर पर VIP क्लाइंट्स के लिए बनाई गई, 40.5mm की इस घड़ी में बैगुएट-कट नीले नीलम घंटे के मार्कर और 32 बैगुएट-कट नीले नीलम से जड़ा बेज़ेल है. छह बजे एक छोटा हीरा इसके प्लैटिनम कंस्ट्रक्शन को दिखाता है. ऑटोमैटिक कैलिबर 324 S C 45 घंटे का पावर रिज़र्व देता है.

“बार्बी” रोलेक्स डेटोना

2025 के बीच में, मेस्सी ने अपने कलेक्शन में एक मज़ेदार लेकिन बहुत ही दुर्लभ पीस जोड़ा: तथाकथित “बार्बी” रोलेक्स डेटोना. सिर्फ़ 10 पीस की संख्या में बनाई गई और रोलेक्स की आधिकारिक कैटलॉग के ज़रिए कभी जारी नहीं की गई, गुलाबी रंग की डेटोना ब्रांड के सबसे खास क्लाइंट्स के लिए रिज़र्व थी. इसके दिखने से यह कन्फर्म हो गया कि मेस्सी की घड़ियों की पसंद पारंपरिक आइकॉन से आगे बढ़कर सच में लिमिटेड, ऑफ-मार्क चीज़ों तक फैली हुई है.

